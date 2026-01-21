A expectativa é de que cerca de 50 mulheres sejam atendidas diariamente no espaço - Divulgação

Publicado 21/01/2026 09:00

Mesquita - A Carreta da Saúde da Mulher segue realizando atendimentos no Paço Municipal de Mesquita, na Baixada Fluminense. A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, projeto do Governo Federal responsável por levar serviços de saúde especializados pelo país a partir de unidades móveis. A carreata está atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, realizando procedimentos como mamografia, ultrassonografia pélvica, transvaginal e consultas para pacientes já cadastradas na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). O término dos trabalhos está previsto para 13 de fevereiro.

A expectativa é de que cerca de 50 mulheres sejam atendidas diariamente no espaço, que conta com sala de mamografia, sala de ultrassonografia, consultório médico, recepção e área de acolhimento, com todos os ambientes equipados e totalmente climatizados. Lá, encontram-se dez profissionais atuando diariamente, entre médicos, técnicos de enfermagem, técnica de radiologia e enfermeira.

A inauguração do equipamento contou com a presença do vice-prefeito, Bruno Lucena; do secretário de Saúde de Mesquita, Dr. Emerson Trindade; e do secretário municipal de Relações Institucionais, Jorge Miranda, representando o município; e de Arthur Mello, diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde.

“A partir das ações que acompanham a Carreta da Saúde da Mulher, o programa Agora Tem Especialistas promove a redução das filas de espera para exames, consultas e procedimentos da Atenção Especializada à Saúde. É importante frisar que nossos atendimentos partem do acompanhamento prévio do paciente pela Saúde de Mesquita. Só após o atendimento nos equipamentos da saúde municipal e o encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde, pacientes poderão comparecer à carreta para a realização dos exames, consultas e procedimentos”, explicou.

Sonia Martins, moradora do bairro Chatuba, foi a primeira paciente atendida na Carreta, em Mesquita. Ela fez mamografia.

“O atendimento foi ótimo, o ambiente é confortável e as enfermeiras foram muito atenciosas. É importante esse olhar cuidadoso com a população que aguarda atendimento. Então, essa iniciativa, tanto do Governo Federal quanto do município de Mesquita, para a gente, é maravilhosa, porque tira muita gente da fila, agiliza o atendimento”, afirmou.