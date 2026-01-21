A expectativa é de que cerca de 50 mulheres sejam atendidas diariamente no espaçoDivulgação
Carreta da Saúde da Mulher realiza atendimentos em Mesquita
Iniciativa do Governo Federal visa reduzir fila de procedimentos como mamografia e ultrassonografia pélvica e transvaginal
Mesquita intensifica ações contra efeitos das chuvas
Integração entre áreas da prefeitura reforça rede de proteção preventiva, que atua o ano inteiro, e garante agilidade no escoamento da água
Mesquita recebe Carreta da Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialistas
Unidade móvel do Ministério da Saúde reforça o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, ampliando o acesso a exames especializados pelo SUS
Mais de 7.200 atendimentos do SAMU Mesquita em 2025
Base descentralizada da cidade sobressaiu-se no tempo-resposta, disponibilidade de viaturas e prontidão das equipes ao longo do ano
Roda de conversa reforça enfrentamento à violência contra a mulher
Ação integrou campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres, destacando a importância da conscientização e denúncia
Avança Mesquita conclui ciclo de formação de 2025
Programa responsável por atender alunos com distorção idade-série formou mais de 300 estudantes esse ano
