Medidas fazem parte de um conjunto de ações preventivas adotadas para mitigar os impactos das chuvas, com foco em garantir a segurança e o bem-estar dos moradores. - Divulgação

Publicado 20/01/2026 16:00

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita tem intensificado suas ações voltadas à prevenção de alagamentos e transtornos causados pelos temporais típicos do verão. Um exemplo dessa atuação contínua e integrada é o mapeamento completo da rede de drenagem da cidade, com a identificação de 9.401 dispositivos, sendo 8.847 bueiros com grade e 554 bocas de lobo. Desse total, 7.925 não apresentavam necessidade de intervenção, o que demonstra um bom nível de manutenção preventiva.

A iniciativa foi realizada de forma conjunta por agentes de combate às endemias da Vigilância Ambiental e pelo Setor de Planejamento Urbano, a partir de um sistema digital e georreferenciado, substituindo os antigos registros em papel, com ganhos em eficiência, precisão e controle sobre os dados.

Além de mapear os dispositivos, a força-tarefa permite registrar os serviços realizados e programar futuras intervenções com mais agilidade, fortalecendo o planejamento urbano. Para o coordenador municipal de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, Sérgio Vigas, a articulação entre diferentes setores do governo municipal é essencial na oferta de respostas mais rápidas e eficazes à população.

“Quando conseguimos somar o olhar técnico de áreas distintas, o resultado é uma gestão mais completa e eficiente. Essa união de forças contribui para decisões mais assertivas e para uma cidade mais segura”, disse.

Além da colaboração entre equipes, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos realiza, regularmente, a limpeza preventiva de bueiros, a construção de novas bocas de lobo e a instalação de ralos em pontos estratégicos do município. As medidas fazem parte de um conjunto de ações preventivas adotadas para mitigar os impactos das chuvas, com foco em garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

Plano Diretor atualizado e represa desassoreada

Outra frente de atuação importante está no planejamento urbano. O Plano Diretor de Mesquita está em processo de atualização e em dezembro foi realizada uma audiência pública de apresentação do diagnóstico, com participação aberta à sociedade civil. A nova versão recebe mapas atualizados de zoneamento, delimitação das áreas de risco e diretrizes claras para o crescimento urbano sustentável.

Na esfera estadual, uma ação significativa também foi realizada recentemente. Após solicitação da prefeitura, o Governo do Estado promoveu a limpeza da Represa Epaminondas Ramos, localizada em Mesquita. A profundidade da represa, originalmente de 14 metros, estava reduzida a apenas 2 metros. Agora, com a revitalização, chegou a 10 metros, aumentando consideravelmente sua capacidade de retenção.

“Essa limpeza foi fundamental. A represa agora tem condições reais de conter o volume de água das chuvas fortes e evitar transbordamentos, o que é essencial para a segurança dos moradores”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.

Monitoramento constante e plano de contingência em dia

O município também investe em monitoramento e planejamento estratégico. Os rios que cortam Mesquita são acompanhados em tempo real durante os períodos de chuva e, embora a limpeza deles seja de competência do INEA, a prefeitura realiza solicitações constantes ao órgão estadual para garantir a manutenção adequada.

“Demandamos uma ação direta junto ao INEA, que prontamente atendeu à solicitação. Essa atuação foi decisiva para garantir a limpeza dos rios intermunicipais e prevenir transtornos maiores durante os períodos de chuva intensa”, afirmou o prefeito Marotto Miranda.

O Plano de Contingência Municipal também é parte fundamental do esforço contra os efeitos de temporais. Atualizado anualmente, ele orienta as estratégias de resposta a desastres e está disponível no Portal da Transparência da Prefeitura de Mesquita. A versão atual, referente ao biênio 2024/2025, pode ser consultada em https://transparencia.mesquita.rj.gov.br/ver20240713/tmp/PortalServices/TRPLANODECONTINGENCIA-2024-2025.pdf.

“A gente sempre frisa que é importante que a população se cadastre para receber os alertas emitidos pela Defesa Civil”, disse o diretor da Defesa Civil de Mesquita, Alex Cruz.

Para realizar o cadastro no sistema de alertas da Defesa Civil via SMS, basta enviar o número do CEP da residência para o contato 40199. É possível ainda receber alertas via WhatsApp, enviando mensagem ao número (21) 97299-3223 e se inscrevendo.