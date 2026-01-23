O evento foi organizado pela Coordenadoria de Diversidade Sexual da Subsecretaria Municipal de Assistência Social e contou com a participação de representantes municipais da Educação e Segurança, além de membros da comunidade LGBTQIAP+ - Divulgação

Mesquita – A Câmara Municipal de Mesquita sediou, nesta semana, a uma roda de conversa em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em 29 de janeiro, e marcada pela celebração da diversidade e da inclusão, colocando em pauta a importância do acolhimento de pessoas trans nos ambientes escolares.

O evento foi organizado pela Coordenadoria de Diversidade Sexual da Subsecretaria Municipal de Assistência Social e contou com a participação de representantes municipais da Educação e Segurança, além de membros da comunidade LGBTQIAP+, como o coordenador do programa estadual Rio Sem LGBTfobia, Ernane Pereira.

A roda de conversa também contou com apresentações musicais feitas por artistas trans. Representante da diversidade sexual na Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita, Paulinha Única foi responsável por mediar a roda de conversa.

“Temos a oportunidade de lutar por uma causa que é tão difícil e para a qual ainda encontramos resistências pelo caminho. Mas fico muito feliz em saber que podemos contar com o apoio e o olhar atento do governo municipal de Mesquita para uma pauta tão importante como a nossa”, declarou ela, que é uma mulher trans.

Ao longo do encontro, houve tempo para que cada um dos convidados deixasse sua contribuição para o debate. Fosse compartilhando experiências ligadas à vivência de pessoas trans ou revelando iniciativas de inclusão e combate à transfobia, como o tema gerador definido para a Educação de Mesquita em 2026, “Equidade e diversidade”, que deve nortear projetos pedagógicos implementados na rede esse ano.

Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação de Mesquita, discursou sobre o direito cidadão à uma educação inclusiva e democrática, onde haja espaço para que todos se sintam acolhidos e representados. Ela explica como o tema gerador será aplicado nas formações de profissionais e deverá contribuir com o acesso à educação e o combate à evasão escolar.

“Vamos dar continuidade ao trabalho que já desempenhamos nas formações continuadas. Serão, no mínimo, oito encontros com todos os nossos profissionais da Educação, focados no combate a todos os crimes de preconceito e discriminação para entendermos o que é a equidade e proporcionar, dentro das nossas propostas pedagógicas, desde a Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos, o respeito, a diversidade, o fomento e a permanência de todos os estudantes conosco”, afirmou.

Para isso, Mesquita já adota políticas como a adesão do nome social no ato da matrícula, assim como projetos que estimulem o respeito, o combate ao preconceito e à violência, como é o caso da Ronda Escolar, coordenada pela profissional de segurança Paula Arruda, que também participou do encontro.

O projeto, realizado em colaboração com a Guarda Civil Municipal, promove a harmonia e a segurança entre os estudantes a partir de atividades lúdicas com os profissionais da Guarda. Estiveram ainda na roda de conversa a superintendente de Diversidade Sexual de Nilópolis, Barbara Sheldon, e a subsecretária municipal de Assistência Social de Mesquita, Erika Rangel.