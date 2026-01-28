A ação aconteceu na Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, e integra a agenda de Educação Permanente em Saúde do municípioDivulgação
Mesquita promove capacitação sobre prevenção da violência na infância
Formação fortalece a rede de saúde para identificação precoce, acolhimento e proteção de crianças de zero a 12 anos
Mesquita realiza capacitação sobre o manejo de hanseníase
Ação fez parte da agenda da campanha do Janeiro Roxo no município
Mesquita realiza Censo Previdenciário para servidores ativos, aposentados e pensionistas
Procedimento obrigatório por lei atualiza dados cadastrais e garante equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social do município
Inclusão de pessoas trans na educação municipal pauta ação em Mesquita
Evento discutiu estratégias de combate à evasão escolar entre pessoas da comunidade LGBTQIAP+
Mesquita realiza cadastramento unipessoal conforme diretrizes federais
Procedimento obrigatório exige entrevistas domiciliares e gera aumento na demanda por atendimentos no município
Mesquita adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Ingresso no SISAN garante acesso a editais em busca de recursos federais e fortalece ações como o Banco de Alimentos e o Programa de Aquisição de Alimentos no município
