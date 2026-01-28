A ação aconteceu na Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, e integra a agenda de Educação Permanente em Saúde do município - Divulgação

A ação aconteceu na Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, e integra a agenda de Educação Permanente em Saúde do municípioDivulgação

Publicado 28/01/2026 05:49

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a capacitação “Infância Protegida: Reconhecer a Violência e Garantir o Cuidado”, voltada à prevenção da violência contra crianças de zero a 12 anos. A ação aconteceu na Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, e integra a agenda de Educação Permanente em Saúde do município, com o objetivo de fortalecer a identificação precoce, o acolhimento adequado e a prevenção das diversas formas de violência na infância.

A formação é direcionada, prioritariamente, a agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem, profissionais que atuam de forma direta nos territórios e mantêm contato frequente com as famílias, seja por meio de visitas domiciliares ou em ações como a cobertura vacinal. Ao todo, 85 profissionais participaram da capacitação, distribuídos nos turnos da manhã e da tarde.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Isabela Cardoso, a ação responde tanto a demandas institucionais quanto à necessidade de qualificar o cuidado oferecido à população infantil.

“A capacitação faz parte do compromisso do município com a agenda do Ministério Público e com as políticas públicas de saúde. Nosso objetivo é capacitar a rede para garantir uma assistência adequada às vítimas e, principalmente, evitar que a violência aconteça. Esses profissionais estão diariamente nos territórios e têm um papel fundamental na identificação precoce e no acolhimento dessas crianças”, disse.

O conteúdo técnico é desenvolvido pela área técnica de enfrentamento às violências, vinculada à Vigilância Epidemiológica, com apoio da equipe multiprofissional. A psicóloga Natália Araújo reforça a importância de um olhar atento e sensível durante os atendimentos.

“Nosso foco é capacitar os profissionais para reconhecer sinais físicos, comportamentais e contextuais que podem indicar situações de violência. Muitas vezes, a criança não verbaliza o que está vivendo, mas apresenta mudanças de comportamento, medo, ansiedade ou sinais físicos recorrentes. Identificar esses indícios é essencial para interromper o ciclo da violência e garantir um desenvolvimento saudável”, afirmou.