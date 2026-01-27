Ação foi realizada na Câmara Municipal de Mesquita e contou com ampla participação - Divulgação

Publicado 27/01/2026 08:00

Mesquita - Na última semana, a Câmara Municipal de Mesquita foi palco de uma capacitação sobre o manejo de hanseníase. A ação foi promovida pela própria Secretaria Municipal de Saúde e teve como objetivo qualificar profissionais da Atenção Primária à Saúde para o diagnóstico precoce, o acolhimento e o acompanhamento adequado dos pacientes, fortalecendo o enfrentamento da doença no município.

A ação integra as atividades do Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a hanseníase. Apesar de ser uma doença antiga, a hanseníase ainda é um desafio de saúde pública no Brasil, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial de casos. A detecção precoce é fundamental para evitar sequelas, já que a doença tem cura.

“Manchas com perda de sensibilidade podem ser hanseníase. Ao identificar esses sinais, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima para diagnóstico e tratamento precoce” alerta o Dr. Fabrício Quintanilha, médico especialista no controle de hanseníase há 11 anos.

Foram apresentados os fluxos de atendimento, desde o acolhimento inicial e testes de sensibilidade até o início imediato do tratamento para os casos confirmados. Também foi reforçada a importância do acompanhamento mensal, da avaliação de incapacidade funcional e do encaminhamento para a Atenção Especializada em casos de reações ou agravamento da doença.