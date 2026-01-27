Ação foi realizada na Câmara Municipal de Mesquita e contou com ampla participaçãoDivulgação
Mesquita realiza capacitação sobre o manejo de hanseníase
Ação fez parte da agenda da campanha do Janeiro Roxo no município
Mesquita realiza Censo Previdenciário para servidores ativos, aposentados e pensionistas
Procedimento obrigatório por lei atualiza dados cadastrais e garante equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social do município
Inclusão de pessoas trans na educação municipal pauta ação em Mesquita
Evento discutiu estratégias de combate à evasão escolar entre pessoas da comunidade LGBTQIAP+
Mesquita realiza cadastramento unipessoal conforme diretrizes federais
Procedimento obrigatório exige entrevistas domiciliares e gera aumento na demanda por atendimentos no município
Mesquita adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Ingresso no SISAN garante acesso a editais em busca de recursos federais e fortalece ações como o Banco de Alimentos e o Programa de Aquisição de Alimentos no município
Carreta da Saúde da Mulher realiza atendimentos em Mesquita
Iniciativa do Governo Federal visa reduzir fila de procedimentos como mamografia e ultrassonografia pélvica e transvaginal
