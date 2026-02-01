Os números são resultado de uma das metas da Prefeitura de Mesquita, que é desburocratizar e agilizar cada vez mais os processos na realização dos serviços públicos - Divulgação

Publicado 01/02/2026 18:48

Mesquita - Somente em 2025, cerca de 3,2 milhões de mensagens automáticas foram enviadas aos munícipes, incluindo comunicações ativas (por WhatsApp) e por SMS, duas vezes mais do resultado registrado no ano anterior. Os números são resultado de uma das metas da Prefeitura de Mesquita, que é desburocratizar e agilizar cada vez mais os processos na realização dos serviços públicos.

O trabalho acontece por muitos meios, principalmente através da tecnologia. Hoje, a equipe de Otimização de Serviços da Subsecretaria Municipal de Planejamento Estratégico e Gestão trabalha com o chamado “bot de serviços”, programa que automatiza interações de texto em projetos voltados a diferentes secretarias da cidade.

Considerando a população de cerca de 170 mil habitantes, registra-se uma média de 18 comunicações enviadas a cada cidadão mesquitense no ano passado. Ramon Lameira, assessor de Planejamento Estratégico, destaca a entrega de 37 projetos em 2025, o que ampliou significativamente a capacidade de atendimento do município.

“Superamos nossas expectativas e continuaremos avançando para integrar as necessidades digitais da população. O fluxo deste projeto engloba cinco etapas, iniciando com a notificação da paciente sobre o exame e um reforço da realização do exame”, afirmou.

Projetos distintos

As comunicações ativas são enviadas pelo canal do WhatsApp da Prefeitura, que funciona a partir do número (21) 97299-3223. Além de receber os avisos quanto aos atendimentos e serviços vinculados ao seu cadastro, o mesquitense também tem a oportunidade de escolher receber os alertas da Defesa Civil, Trânsito, Saúde, realizar reclamações no Procon e de consultar as atividades ofertadas pela Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

Enquanto isso, o envio de SMS funciona de forma complementar, com mensagens mais objetivas. O canal visa alcançar quem não interagiu via WhatsApp, servindo como uma alternativa eficaz em casos de falha na conexão com a internet.

A modernização dos serviços municipais substituiu processos manuais burocráticos pelo atendimento digital direto. Agora, atualizações dos setores administrativos da Subsecretaria Municipal de Fazenda, Dívida Ativa – da Procuradoria-Geral do Município – e Recursos Humanos são enviadas diretamente ao celular do contribuinte, eliminando a necessidade de deslocamento até a sede da Prefeitura. Além de agilizar o atendimento, a digitalização promove a sustentabilidade ao reduzir drasticamente o uso de papel em protocolos e guias.

Outras iniciativas de grande destaque no bot são as que envolvem o disparo de mensagens sobre as datas e horários das consultas nas clínicas da família, os chamados para a atualização cadastral do programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os informes sobre as etapas da Pré-Matrícula da Secretaria Municipal de Educação, além dos alertas da própria Defesa Civil e do Trânsito.