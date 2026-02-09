iniciativa integra as ações de fortalecimento da política ambiental no município, voltado principalmente à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade - Divulgação

Publicado 09/02/2026 13:50

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita inaugurou oficialmente o Galpão de Coleta Seletiva Chico Mendes, localizado na Avenida Coelho da Rocha 2500, em Rocha Sobrinho. Embora o espaço esteja em funcionamento desde fevereiro do ano passado, a cerimônia marcou a conclusão da fase de implementação e a entrega definitiva à população. A iniciativa integra as ações de fortalecimento da política ambiental no município, voltado principalmente à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade.

O galpão passou por uma ampla reestruturação. Antes em condições inferiores, o equipamento recebeu novas telhas, melhorias estruturais e uma área de acesso adequada para que os moradores possam descartar seus resíduos recicláveis. Além da área destinada à triagem e reciclagem, o local conta agora com banheiros, sala administrativa, sala de reunião e cozinha, garantindo melhores condições de trabalho para os catadores.

“Além disso, adquirimos equipamentos para tornar todo o processo mais rápido e eficiente. Porque, antes, tudo era feito de forma manual. Agora, temos prensas, balanças, carrinhos e esteiras de triagem. Isso também contribui para o aumento da produção. Só em 2024, conseguimos coletar cerca de 227 toneladas de resíduos recicláveis com os nossos galpões e com a ajuda de dois parceiros”, disse o secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Rholmer Louzada Junior.

Passo a passo para a reciclagem

O processo de reciclagem começa na esteira de separação, onde os resíduos são triados. Em seguida, os materiais seguem para a prensa, que transforma os recicláveis em fardos com peso médio entre 90 e 100 quilos. Depois da pesagem em balança própria, os fardos são destinados a empresas especializadas, responsáveis pela transformação em matéria-prima. Papéis, plásticos e metais passam por esse fluxo, enquanto os vidros são armazenados em bags, já que possuem peso próprio diferenciado.

A Coleta Seletiva Solidária de Mesquita, criada em 2005, promove a sustentabilidade ambiental e garante geração de renda para catadores locais, por meio da separação, coleta e reaproveitamento de materiais recicláveis. Em 2024, o município também concluiu o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, que orienta as ações da área e reforça a importância dos galpões de coleta seletiva, inclusive como critério para a pontuação no ICMS Ecológico.

Coordenadora da Coleta Seletiva de Mesquita, Marceli Soares ressaltou que a produção nos galpões contribui ainda para a gestão municipal.

“Com os materiais recicláveis não sendo encaminhados para o centro de tratamento de resíduos, Mesquita gasta menos. A medida acaba contribuindo para os cofres públicos, que economizam os recursos aplicados, podendo redirecionar para outras áreas e implementar novas melhorias”, afirmou.

Equipe completa

Atualmente, o município conta com 20 catadores, distribuídos entre os quatro galpões de coleta seletiva, sendo cinco profissionais em cada unidade. Além disso, há quatro sensibilizadores, um por galpão, responsáveis por orientar a população sobre a separação correta dos resíduos. A Prefeitura também estuda especializar o galpão do Centro para executar prioritariamente o tratamento de óleo de cozinha usado.

Vale lembrar que o município possui quatro galpões em funcionamento: Chico Mendes, em Rocha Sobrinho; Zilda Arns, em Santo Elias; Doroty Stang, na Chatuba; e Cássia Valéria, no Centro. Todas as unidades passaram por reformas recentes e receberam novos equipamentos.

Como contribuir?

A população também pode contribuir com a reciclagem, realizando a separação correta dos resíduos em casa. Podem ser destinados à coleta materiais como papéis (jornais, revistas, cadernos, entre outros), vidros (garrafas, frascos de alimentos e de produtos de limpeza), plásticos (garrafas de água, sacolas plásticas, brinquedos) e metais (latas de bebidas, bacias e panelas). Além disso, o serviço aceita eletroeletrônicos, pilhas, baterias e óleos de cozinha usados, desde que estejam devidamente embalados, garantindo segurança no manuseio e na destinação correta.

Enquanto isso, a coleta de lixo regular, com os caminhões e o apoio dos catadores, acontece diariamente em toda a cidade, com cronograma definido por regiões. No lado da cidade onde fica a Prefeitura, as coletas acontecem às terças, quintas e sábados; do outro lado, às segundas, quartas e sextas. Em áreas de grande fluxo comercial e de saúde, o serviço é realizado todos os dias.

Como solicitar a coleta?

Os moradores interessados em receber a visita da equipe da Coleta Seletiva em suas residências podem se cadastrar pelo e-mail coletaseletiva@mesquita.rj.gov.br, pelo WhatsApp (21) 98005-7575 ou presencialmente na sede de qualquer galpão do município.