Publicado 02/02/2026 14:00

Mesquita - Profissionais do setor de Educação Ambiental, da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Serviços Públicos de Mesquita, realizaram, na última semana, uma visita técnica à garagem da Viação Nossa Senhora da Penha, localizada na Avenida Getúlio de Moura, em Mesquita. A ação, que incluiu uma atividade de capacitação voltada às boas práticas em coleta seletiva, foi promovida entre profissionais de diferentes áreas da empresa, com foco na conscientização sobre hábitos mais sustentáveis no dia a dia e no ambiente de trabalho.

Durante a atividade, foram abordados temas como separação correta de resíduos, destinação adequada de materiais recicláveis e a importância da participação dos colaboradores nas rotinas de sustentabilidade dentro da empresa.

A capacitação contou também com uma série de orientações sobre o reaproveitamento produtivo de materiais utilizados no cotidiano, com explicações detalhadas sobre a potencialidade de objetos construídos a partir da reciclagem de outros produtos.

Além das instruções teóricas, a ambientalista responsável pela Educação Ambiental de Mesquita, Rosaura Clem, passou para os profissionais um panorama da implementação e aplicação das iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente no município, apresentando um contexto nacional e internacional da relevância de leis e políticas públicas instauradas para a garantia da proteção e conservação ambiental.

“A nossa intenção é fazer com que as pessoas realmente entendam por que falamos sobre meio ambiente e coleta seletiva. A cidade adota esse olhar porque deseja que os cidadãos tenham uma saúde melhor e vivam de forma mais qualificada”, disse.

Realizada no contexto de licenciamento ambiental da empresa, a iniciativa integrou uma agenda de orientação técnica e de educação ambiental, de modo a unir a informação prática à vistoria das condições operacionais da unidade. Como estipula a legislação municipal, entre as exigências para a concessão e renovação de licenças encontram-se a adoção de práticas de gestão ambiental e a participação em ações de capacitação.

“A visita técnica teve caráter orientativo para apoiar a instituição no cumprimento dessas condições, instruindo sobre procedimentos adequados e a responsabilidade ambiental na rotina de atividades da viação”, explicou a responsável pelo Licenciamento Ambiental de Mesquita, Anastácia Lopes Lima.



Licenciamento

O licenciamento ambiental em Mesquita é o procedimento que autoriza e acompanha atividades com potencial de impacto no meio ambiente, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 1.206/2022. O processo é realizado de forma on-line, pelo Sislam Web, onde o empreendedor envia a documentação necessária, que passa por análise técnica e vistoria do Departamento de Licenciamento e Controle Ambiental.

Nessa etapa, são avaliados pontos como o manejo de resíduos, o tratamento de efluentes, o armazenamento de produtos perigosos e não perigosos, e as medidas de segurança ambiental adotadas pela instituição.

Com o novo sistema de licenciamento, a legislação passou a reforçar a responsabilidade das empresas na adoção de práticas ambientais mais eficientes. Nesse contexto, a participação da equipe de Educação Ambiental se torna necessária para verificar se as instituições estão cumprindo as condições voltadas ao fortalecimento da gestão ambiental.

Entre essas exigências está a coleta seletiva obrigatória, que determina que as empresas licenciadas devem aderir ao sistema municipal ou comprovar ao município que destinam corretamente os resíduos recicláveis a locais autorizados, além da capacitação ambiental obrigatória, etapa em que a empresa deve participar de treinamentos promovidos pelo setor de Educação Ambiental, com ênfase para a conscientização da necessidade de adoção de boas práticas que contribuem para a proteção do meio ambiente.