O treinamento foi promovido por especialistas da Saúde municipal, que se propuseram a difundir técnicas de atuação em casos de engasgos, queimaduras, convulsões e outros cenários de risco à saúde - Divulgação

Publicado 17/02/2026 12:09

Mesquita - Saúde e Educação de Mesquita se encontraram nesta semana, quando profissionais de diferentes áreas de atuação da Secretaria Municipal de Educação receberam uma capacitação focada em métodos de primeiros socorros. O treinamento foi promovido por especialistas da Saúde municipal, que se propuseram a difundir técnicas de atuação em casos de engasgos, queimaduras, convulsões e outros cenários de risco à saúde.

A capacitação foi dividida em duas etapas: o primeiro momento, voltado para instruções teóricas que englobam desde lições de anatomia, ligadas à compreensão do organismo humano e suas sensibilidades, até explicações sobre os métodos adotados para primeiros socorros.

Em um segundo momento, os participantes colocam em prática os conhecimentos recém-adquiridos durante os exercícios coordenados pelos enfermeiros Eric Couto e Joelma Garcia.

“Ninguém vai sair daqui socorrista profissional, mas o intuito é transmitir a conduta e os conhecimentos básicos, mas de extrema importância para o socorro em casos de convulsões, desmaios, fraturas, entre outros”, disse Eric, coordenador de Enfermagem da Clínica da Família de Edson Passos.

A preparação ocorreu em cumprimento à Lei Lucas, diretriz instituída em 2018 que determina a obrigatoriedade da capacitação em primeiros socorros entre profissionais da Educação de todo o país . A lei recebeu esse nome em alusão ao trágico falecimento do estudante Lucas Begalli, que veio a óbito após se asfixiar durante um passeio escolar e não receber atendimento imediato.

Na Baixada Fluminense, Mesquita foi o primeiro município a promover as capacitações voltadas à Lei nas suas escolas municipais, que acontecem regularmente na rede de ensino desde 2023.

Monique Rosa, subsecretária de Educação de Mesquita, aborda a importância de ações desse caráter para a preservação da integridade física no âmbito da educação municipal.

“A realização de treinamentos como esse nos setores da nossa rede de ensino possui um papel fundamental para a preservação da saúde dos nossos profissionais e, acima de tudo, para a proteção dos nossos estudantes no espaço escolar, que são quem dá sentido ao nosso trabalho”, afirmou.