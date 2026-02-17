O treinamento foi promovido por especialistas da Saúde municipal, que se propuseram a difundir técnicas de atuação em casos de engasgos, queimaduras, convulsões e outros cenários de risco à saúdeDivulgação
Profissionais da Educação de Mesquita recebem treinamento para primeiros socorros
Equipes da Secretaria Municipal de Educação tiveram instruções práticas e teóricas sobre ações de proteção à vida em situações de emergência
