Ambas contam com sedes maiores e mais adequadas ao atendimento de, aproximadamente, 400 crianças, com idades entre zero e cinco anos - Divulgação

Ambas contam com sedes maiores e mais adequadas ao atendimento de, aproximadamente, 400 crianças, com idades entre zero e cinco anosDivulgação

Publicado 12/02/2026 09:28

Mesquita - No dia 5 de fevereiro, duas unidades escolares foram oficialmente inauguradas em Mesquita: as escolas municipais de Educação Infantil Hélio Mendes do Amaral, em Santa Terezinha, e Professora Maria Cândida Poubel, na Chatuba. Ambas contam com sedes maiores e mais adequadas ao atendimento de, aproximadamente, 400 crianças, com idades entre zero e cinco anos. As celebrações reuniram profissionais de diferentes setores da Educação municipal, assim como personalidades políticas da cidade.

Os novos prédios seguem o padrão verticalizado adotado para as novas escolas. Ou seja: são compostos por três pavimentos ligados por rampa, onde distribuem-se seis salas de aula climatizadas, setores administrativos, refeitório, almoxarifado, sala de atendimento especializado, sala dos professores e solário - local dedicado à realização de atividades à luz do sol e outros ambientes.

“Uma nova unidade não é um novo prédio, é toda uma vivência pedagógica. Em Mesquita, acolhemos a partir dos quatro meses de idade. Quem usufrui isso aqui é a comunidade. É um prédio com qualidade, que preza pelo interior dele: as crianças, os profissionais da Educação e a prática pedagógica verdadeira e exitosa”, declarou Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação, durante a cerimônia de inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil Hélio Mendes do Amaral.

Apesar da estrutura similar, as escolas são inauguradas em contextos distintos. No caso da Hélio Mendes do Amaral, a escola permanece localizada na Rua Alpinos 120, em Santa Terezinha. Contudo, suas instalações encontram-se completamente renovadas após a demolição do antigo prédio e a construção do novo, idealizado para atender diariamente até 95 estudantes do Berçário I ao Infantil III, em salas totalmente climatizadas.

A escola possui 60 profissionais à disposição, entre eles mediadores, professores, assistentes escolares, auxiliares de serviços gerais, além de dirigente de turno, orientador educacional e coordenadora pedagógica. Vale lembrar que a creche já se encontrava funcionando em fase de implementação desde agosto de 2025. Sendo assim, a inauguração do dia 5 caracteriza-se como uma maneira de celebrar o sucesso do novo equipamento.

Mariana Nasser, diretora da escola, expõe o sentimento que acompanha a inauguração, valoriza os benefícios que agregam à comunidade escolar e valoriza o empenho do corpo de profissionais nos primeiros quatro meses de operação da escola.

“Hoje, nosso sentimento é de gratidão. Gratidão porque dificilmente a gente vê um legado público com tanto capricho como é feito no privado. Cada detalhe de acessibilidade, de climatização e do melhor para oferecer à população, às crianças mesquitenses”, afirmou.

Já para a Escola Municipal de Educação Infantil Maria Cândida Poubel o cenário é outro. A unidade, que mudou de endereço e, agora, é situada na Rua Doutor Godoy 685, está sendo entregue de modo inédito para ser estreada na volta às aulas da rede pública municipal, prevista para acontecer no dia 10 de fevereiro, quando estudantes do Infantil III ao V terão uma nova escola para chamar de sua.

O prédio segue o molde da Hélio Mendes do Amaral. Dessa forma, garantindo um espaço maior, mais confortável e acessível para mais de 300 estudantes, além de responsáveis e funcionários.

“Essa estrutura é um aparelho público pensado para a Educação Infantil, que é a base para o aprendizado. É nesse período que o cérebro tem maior plasticidade, onde a criança está se desenvolvendo de forma motora, social, física, e é esse espaço que vai proporcionar isso para essas crianças”, disse Sheila Ferreira, diretora da unidade escolar desde 2013.

