Capacitação específica sobre boas práticas de coleta seletiva foi realizada dentro da formação dos profissionais da alimentação escolar da rede municipal - Divulgação

Publicado 23/02/2026 20:21

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita promoveu, dentro da formação dos profissionais da alimentação escolar da rede municipal, uma capacitação específica sobre boas práticas de coleta seletiva. A iniciativa integra o Programa Municipal de Coleta Seletiva e as ações de educação ambiental desenvolvidas no município, reforçando o compromisso com a sustentabilidade no ambiente escolar.

Realizada há cerca de seis anos, a capacitação surgiu a partir da necessidade de atuar diretamente nas unidades escolares, considerando o grande volume de resíduos gerados diariamente, especialmente em função da produção de alimentos. As embalagens pós-consumo fazem parte da rotina das escolas e, por isso, o trabalho de orientação se torna essencial para reduzir a quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário.

A proposta do município é estruturar um sistema baseado nos três pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico. Nesse contexto, os resíduos recicláveis produzidos nas escolas podem ser destinados às cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Mesquita, conforme previsto na legislação, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento da economia local.

A iniciativa também tem impacto direto na conscientização dos trabalhadores das unidades escolares — muitos deles moradores da própria cidade —, que passam a aplicar as práticas sustentáveis tanto no ambiente de trabalho quanto em suas rotinas como cidadãos. Esse processo alcança ainda os estudantes, que aprendem pelo exemplo, especialmente quando as equipes retornam às escolas para a realização de palestras educativas sobre a coleta seletiva, fechando o ciclo da educação ambiental.

Esse trabalho é reforçado pela organização das cozinhas escolares, que passaram a contar com três tipos de lixeiras: resíduos orgânicos, recicláveis secos e rejeitos, que são os materiais que realmente precisam ser encaminhados ao aterro sanitário. A integração entre os setores de nutrição, educação e meio ambiente garante que a proposta seja aplicada de forma eficiente e contínua.

Segundo a ambientalista responsável pela Educação Ambiental da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente de Mesquita, Rosaura Clem, a iniciativa fortalece não apenas a gestão dos resíduos, mas também a formação cidadã dentro das escolas.

“Quando trabalhamos a coleta seletiva no ambiente escolar, vamos além da separação do lixo. Estamos formando consciência, fortalecendo a cidadania e criando uma cultura de responsabilidade ambiental que se reflete na cidade inteira. As escolas sempre foram nossas parceiras e esse retorno mostra que estamos no caminho certo”, destacou.

Manual de Alimentação Especial 2026

Durante a capacitação, foi apresentado o Manual de Alimentação Especial 2026, dando continuidade ao material elaborado em 2025 no município. O documento foi aberto e debatido com os profissionais da rede, com destaque para a identificação de alimentos que podem causar alergias ou restrições alimentares em alunos.

Embora o cardápio da rede municipal seja único, são realizadas adaptações individualizadas sempre que necessário, garantindo segurança alimentar, inclusão e atendimento adequado às necessidades específicas de cada estudante.