Unidades funcionam de 9h às 17h e concentram acolhimento, cadastro e orientação social após o temporal - Divulgação

Unidades funcionam de 9h às 17h e concentram acolhimento, cadastro e orientação social após o temporalDivulgação

Publicado 24/02/2026 19:41

Mesquita - Em resposta aos impactos do forte temporal que atingiu Mesquita no fim de semana, quando o município registrou 120 milímetros de chuva em menos de duas horas, a Prefeitura de Mesquita reforçou o atendimento da rede de Assistência Social. Os seis Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão funcionando normalmente e atuam como principal porta de entrada para o acolhimento das famílias afetadas.

As unidades realizam atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, oferecendo escuta qualificada, orientação social, atualização e realização de cadastro, além de encaminhamentos dentro da rede socioassistencial. O objetivo é garantir que as demandas decorrentes das chuvas sejam registradas de forma organizada, responsável e transparente.

“Neste momento, o mais importante é garantir que essas pessoas se sintam amparadas. As equipes da Assistência Social estão mobilizadas para acolher, orientar e prestar todo o suporte necessário às famílias que enfrentam esse momento difícil, sempre com dignidade e respeito”, destaca a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel.

Como buscar atendimento

A população que teve sua rotina impactada pelas chuvas deve procurar o CRAS mais próximo de sua residência para informar suas necessidades. Não há necessidade de aglomeração ou pressa, já que as unidades seguem abertas e com atendimento contínuo enquanto houver demanda.

É por meio dos CRAS que são registradas as informações necessárias para avaliação e encaminhamento a possíveis benefícios e apoios, conforme os critérios estabelecidos pelas políticas públicas de Assistência Social.

Com a publicação do decreto municipal nº 3.853, de 23 de fevereiro de 2026, declarando Situação de Emergência, a Prefeitura de Mesquita iniciou o processo de articulação com o Governo do Estado e o Governo Federal. As demandas cadastradas nos CRAS serão encaminhadas para análise técnica, que poderá resultar, conforme avaliação dos órgãos competentes, na liberação de benefícios socioassistenciais previstos nestas condições.

A Prefeitura reforça que qualquer informação sobre prazos, critérios e concessões será divulgada exclusivamente pelos canais oficiais do município.

Endereços dos CRAS de Mesquita

CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 398.

CRAS Banco de Areia – Rua Bicuíba, 48.

CRAS Juscelino – Avenida São Paulo, 465.

CRAS Rocha Sobrinho – Avenida Coelho da Rocha, 1426.

CRAS Santa Terezinha – Rua Hélio Mendes do Amaral, 220.

CRAS Santo Elias – Rua Cesário, 659.