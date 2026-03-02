Nova motocicletas já estão sendo usadas em patrulhamento pela região atendida pelo batalhão - Divulgação

Publicado 02/03/2026 14:57

Mesquita - O 20° Batalhão da Polícia Militar (Mesquita), responsável pela segurança pública em três municípios da Baixada Fluminense, já dispõe de novos equipamentos para melhor proteção dos policiais e moradores de Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis. Através de emenda parlamentar foram adquiridos oito motos e 81 coletes balísticos.

A entrega foi realizada na última sexta-feira e, no mesmo dia, a equipe do 20° BPM já estava nas ruas. As motos dão mais agilidade e mobilidade no patrulhamento enquanto os coletes permitem maior proteção da vida de homens e mulheres que todos os dias saem de casa com a missão de proteger a sociedade.

Com atuação no 20° BPM na época em que serviu à corporação, o deputado Carlinhos BNH destinou emenda parlamentar de R$ 494 mil, utilizados na obtenção dos equipamentos para reforçar a segurança pública na região.

“Estou muito feliz de estar aqui participando da entrega desses equipamentos tão importantes. Com as motos, os policiais vão intensificar e ampliar o patrulhamento, permitindo respostas mais rápidas e eficientes, principalmente no combate e repressão de assaltos”, disse o deputado estadual.

Membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Carlinhos BNH também foi autor da indicação legislativa 360/2023, que resultou na obra, em andamento, de construção do batalhão da PM em Nova Iguaçu, cuja inauguração está prevista para esse ano.