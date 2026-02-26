Município de Mesquita pagou a segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidores - Divulgação

Município de Mesquita pagou a segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidoresDivulgação

Publicado 26/02/2026 11:03

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita, por meio de sua Subsecretaria Municipal de Transportes e Trânsito e do Centro de Controle Operacional (CCO), realizou uma intervenção viária no Centro do município em razão da interdição da ponte da Rua Heitor da Costa Val.

Com a mudança, a Rua José Alves Carneiro está com o sentido invertido, passando a operar em direção à Rua Mr. Watkins. A medida entrou em vigor na última terça-feira, dia 24 de fevereiro, e tem como objetivo organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança para motoristas e pedestres durante o período de interdição.

A Prefeitura orienta que condutores redobrem a atenção à nova sinalização instalada no local e sigam as orientações dos agentes de trânsito. O tráfego segue sendo monitorado pelo CCO para ajustes, caso necessário. Novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais do município.