Município de Mesquita pagou a segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidoresDivulgação
Prefeitura de Mesquita faz intervenção de trânsito no centro
Medida altera sentido da Rua José Alves Carneiro a partir desta terça-feira, dia 24 de fevereiro
CRAS de Mesquita reforçam atendimento às famílias afetadas pelas chuvas
Unidades funcionam de 9h às 17h e concentram acolhimento, cadastro e orientação social após o temporal
Mesquita realiza ações Contínuas de Prevenção a Eventos Climáticos
Prefeitura ajuda na prevenção a desastres decorrentes das fortes chuvas no mês de fevereiro
Formação da alimentação escolar em Mesquita reforça boas práticas de coleta seletiva e educação ambiental
Capacitação integra profissionais das escolas ao Programa Municipal de Coleta Seletiva e fortalece ações de sustentabilidade para 2026
Profissionais da Educação de Mesquita recebem treinamento para primeiros socorros
Equipes da Secretaria Municipal de Educação tiveram instruções práticas e teóricas sobre ações de proteção à vida em situações de emergência
Escolas de Educação Infantil são inauguradas em Mesquita
Ambas contam com sedes maiores e mais adequadas ao atendimento de, aproximadamente, 400 crianças, com idades entre zero e cinco anos
