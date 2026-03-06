Prefeitura de Mesquita promoveu, nesta semana, atendimento especial para famílias afetadas pelas chuvas - Divulgação

Publicado 06/03/2026 12:52

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita realizou, nos dias 2 e 3 de março, um atendimento especial voltado às famílias afetadas pelas fortes chuvas na cidade. A iniciativa contou com a separação entre filas preferencial e comum, garantindo mais organização e agilidade no fluxo de atendimento.

No início do evento, foram distribuídas senhas para serviços de corte de cabelo e maquiagem. Em seguida, tiveram início a emissão de documentos e os atendimentos sociais. A ação ofereceu acolhimento e orientação às famílias impactadas, além de oficinas de beleza, saúde e bem-estar, com serviços como maquiagem, design de sobrancelhas, massagem, corte de cabelo feminino, atendimento de barbeiro para o público masculino e suporte na área da saúde.

De acordo com a diretora de Proteção Social Básica, Daiane Rodrigues, a proposta foi garantir um atendimento mais completo e humanizado às famílias.

“Estamos realizando o atendimento às famílias afetadas pelas chuvas com acolhimento e orientação. Além disso, trouxemos a oferta de oficinas de beleza, saúde e bem-estar, como maquiagem, massagem, sobrancelha, corte de cabelo feminino e masculino, e também atendimento de saúde. A ideia é proporcionar um espaço mais confortável e organizado para receber essas famílias”, explicou.

Segundo Daiane, o objetivo também foi evitar aglomerações nos CRAS e garantir melhores condições de espera e atendimento. “Queremos oferecer um acolhimento mais adequado, com mais conforto. Aqui temos mais funcionários atendendo, o que permite dar mais suporte às famílias. É uma forma de evitar que fiquem na rua ou expostas enquanto aguardam atendimento”, completou.

A Prefeitura de Mesquita esclarece ainda que não existe, até o momento, qualquer liberação de benefício financeiro, cartão ou repasse em dinheiro por parte do Governo Federal ou do Governo do Estado do Rio de Janeiro para as famílias afetadas pelo temporal. No entanto, com a publicação do decreto municipal nº 3.853, de 23 de fevereiro de 2026, declarando Situação de Emergência, foi iniciado o processo de articulação com o Governo do Estado e o Governo Federal. As demandas cadastradas nos CRAS serão encaminhadas para análise técnica, que poderá resultar, conforme avaliação dos órgãos competentes, na liberação de benefícios socioassistenciais previstos nestas condições.

