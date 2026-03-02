Centros de Referência de Assistência Social seguem funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17hDivulgação
Serviços e acolhimento aos impactados pelas chuvas na Vila Olímpica de Mesquita
Prefeitura promove isenção para segunda via de documentos e atendimento às famílias afetadas pelo temporal do dia 21 nesta segunda e terça-feira, dias 2 e 3 de março
Mesquita reforça práticas de Educação Ambiental entre professores da rede municipal
Encontro de professores de Ciências do município foi voltado ao desenvolvimento de consciência ecológica nas escolas
Batalhão da PM recebe motos e coletes balísticos para melhorar policiamento na Baixada Fluminense
Equipamentos para o 20° BPM foram obtidos através de emenda parlamentar do deputado Carlinhos BNH
Prefeitura de Mesquita faz intervenção de trânsito no centro
Medida altera sentido da Rua José Alves Carneiro a partir desta terça-feira, dia 24 de fevereiro
CRAS de Mesquita reforçam atendimento às famílias afetadas pelas chuvas
Unidades funcionam de 9h às 17h e concentram acolhimento, cadastro e orientação social após o temporal
Mesquita realiza ações Contínuas de Prevenção a Eventos Climáticos
Prefeitura ajuda na prevenção a desastres decorrentes das fortes chuvas no mês de fevereiro
