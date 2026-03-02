Centros de Referência de Assistência Social seguem funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h - Divulgação

Publicado 02/03/2026 17:26

Mesquita - Nesta segunda e terça-feira, dias 2 e 3 de março, a Prefeitura de Mesquita promove uma agenda com foco especial no atendimento às famílias impactadas pelo forte temporal que atingiu o município e grande parte do estado do Rio de Janeiro no último dia 21.

A iniciativa acontece na Vila Olímpica, localizada na Avenida Baronesa de Mesquita s/nº, no Cosmorama, das 9h às 17h, com isenção para emissão de segunda via de documentos – como RG, CPF, certidão de nascimento e certidão de casamento – e orientação para acesso e utilização da Carteira de Trabalho Digital. Participam ainda a Secretaria Municipal de Saúde e da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

A programação integra um conjunto de medidas adotadas pelo município após o registro de 120 milímetros de chuva em menos de duas horas – o quarto maior índice pluviométrico do estado naquele dia, segundo dados do CEMADEN. O volume elevado levou Mesquita ao Estágio de Alerta e mobilizou equipes de diferentes secretarias para ações emergenciais de limpeza, monitoramento e assistência à população.

“Desde o temporal, nossas equipes estão mobilizadas para acolher e registrar as demandas das famílias nos seis CRAS da cidade. Essa será mais uma frente de atendimento, aproximando serviços essenciais da população e garantindo que ninguém fique sem orientação ou suporte neste momento”, afirma a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel.

Vale frisar que os Centros de Referência de Assistência Social seguem funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Com a publicação do decreto municipal nº 3.853, que declarou Situação de Emergência, Mesquita iniciou articulação com os governos estadual e federal para avaliação e possível liberação de benefícios socioassistenciais, conforme critérios técnicos