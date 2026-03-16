A formação aconteceu no auditório da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, sendo ministrada pela equipe da APAE-RJ - Divulgação

A formação aconteceu no auditório da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, sendo ministrada pela equipe da APAE-RJDivulgação

Publicado 16/03/2026 15:34

Mesquita – A cidade de Mesquita sediou, na última semana, a Capacitação de Boas Práticas na Triagem Neonatal, voltada aos profissionais de saúde das unidades coletoras e de acompanhamento do teste do pezinho dos municípios de Mesquita e Nilópolis, incluindo do Hospital Estadual da Mãe. A formação aconteceu no auditório da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, sendo ministrada pela equipe da APAE-RJ, referência no Serviço de Triagem Neonatal no estado.

O encontro abordou conteúdos importantes para o aprimoramento do atendimento, incluindo a importância da triagem neonatal, as boas práticas e responsabilidades envolvidas no processo, os fluxos de atendimento do programa no estado do Rio de Janeiro e a demonstração real da coleta de amostra biológica para o teste do pezinho. Além disso, a programação contou com um fórum de dúvidas para a interação entre os participantes e o esclarecimento de questões do cotidiano nas unidades de saúde.

Coordenadora da Linha de Cuidado em Saúde da Criança e do Adolescente na Atenção Primária à Saúde de Mesquita, Deusamar Souza acredita que o teste do pezinho é fundamental para garantir o diagnóstico precoce de diversas doenças.

“A realização do exame no período adequado, preferencialmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê, permite identificar precocemente doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. Esse diagnóstico antecipado possibilita iniciar o tratamento o quanto antes, reduzindo complicações e garantindo mais qualidade de vida para a criança”, disse.

O exame tem como finalidade identificar doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e fibrose cística, entre outras condições que podem comprometer o desenvolvimento infantil quando não detectadas a tempo.

Já para a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), Isabela Cardoso, capacitações como essa fortalecem a atuação dos profissionais da rede.

“A qualificação contínua é essencial para aprimorar o trabalho realizado nas nossas unidades. Quando os profissionais estão atualizados e preparados, conseguimos garantir mais segurança nos processos de coleta, acompanhamento e orientação às famílias, contribuindo diretamente para a melhoria da assistência e dos indicadores de saúde infantil”, afirmou.

Em Mesquita, a área técnica do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), realizou uma pré-seleção dos participantes para atender à demanda da capacitação, com apoio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) e das gerências das unidades da rede.