A formação aconteceu no auditório da Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, no Centro, sendo ministrada pela equipe da APAE-RJDivulgação
Profissionais da Saúde recebem capacitação de Boas Práticas na Triagem Neonatal
Formação, ministrada pela equipe da APAE-RJ, reuniu profissionais de Mesquita e Nilópolis para fortalecer a qualidade na realização do teste do pezinho
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Matrículas abertas na Educação de Jovens e Adultos de Mesquita
Modalidade oferece oportunidade para pessoas com mais de 15 anos de idade que não concluíram o Ensino Fundamental
Mesquita promove atendimento especial para famílias afetadas pelas chuvas
Programação especial durou dois dias na Vila Olímpica Municipal, reunindo acolhimento social, orientação, serviços de beleza, saúde e emissão de documentos em um espaço amplo e organizado
Serviços e acolhimento aos impactados pelas chuvas na Vila Olímpica de Mesquita
Prefeitura promove isenção para segunda via de documentos e atendimento às famílias afetadas pelo temporal do dia 21 nesta segunda e terça-feira, dias 2 e 3 de março
Mesquita reforça práticas de Educação Ambiental entre professores da rede municipal
Encontro de professores de Ciências do município foi voltado ao desenvolvimento de consciência ecológica nas escolas
Batalhão da PM recebe motos e coletes balísticos para melhorar policiamento na Baixada Fluminense
Equipamentos para o 20° BPM foram obtidos através de emenda parlamentar do deputado Carlinhos BNH
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