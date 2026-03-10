Educação de Jovens e Adultos tem como alvo público com mais de 15 anos e ainda concluiu o Ensino Fundamental - Divulgação

Educação de Jovens e Adultos tem como alvo público com mais de 15 anos e ainda concluiu o Ensino FundamentalDivulgação

Publicado 10/03/2026 16:25

Mesquita - A rede pública municipal de Mesquita está com matrículas abertas para as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e o programa tem vagas disponíveis em oito escolas do município. O foco é no ensino dos conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física e Inglês abrangidos do 1º ao 9º, para quem tem mais de 15 anos e ainda concluiu o Ensino Fundamental.

Para facilitar ainda mais o acesso à educação básica na cidade, todas as escolas com EJA contam com as salas de acolhimento, onde filhos, netos ou irmãos mais novos dos alunos, com idades entre 4 meses e 10 anos, são recebidos e entretidos com atividades lúdicas, enquanto seus responsáveis assistem às aulas. Além disso, as escolas servem refeições e cada aluno matriculado garante o Cartão Alimentação no valor mensal de R$70,00 para a compra de alimentos em qualquer um dos mais de 500 comércios credenciados em Mesquita.

Monique Rosa, subsecretária de Educação de Mesquita, revela o papel desses serviços para a qualidade da educação pública. “Esses direitos garantidos aos estudantes contribuem com o acesso à educação e o incentivo ao estudo. Tudo faz parte do modelo de educação equitativa de qualidade que prezamos aqui na rede municipal”, explica.

Documentação necessária

Para a inscrição, é preciso apresentar cópia da certidão de nascimento ou casamento; foto 3X4 recente; histórico escolar ou declaração informando o ano de escolaridade a ser cursado; cópia do comprovante de residência; cópia do documento de identidade, do CPF e do cartão de vacinação, caso o interessado tenha menos de 18 anos. Se o estudante for menor de idade, o procedimento deve ser realizado por um responsável legal, que também deverá apresentar cópia do documento de identidade e do CPF.

A matrícula pode ser feita de segunda à sexta, das 9h às 20h, em qualquer uma das seguintes escolas:

Escola Municipal Ernesto Che Guevara: Rua Lídia, 646, na Chatuba;

Escola Municipal Expedito Miguel: Rua Hercília, 1062, na Vila Emil;

Escola Municipal Machado de Assis: Avenida União, 543, em Santa Terezinha;

Escola Municipal Presidente Castelo Branco: Avenida Presidente Kennedy, s/nº, no BNH;

Escola Municipal Rotariano Arthur Silva: Rua Paraná, 443, no Centro;

Escola Municipal Governador Roberto Silveira: Avenida Marechal Castelo Branco, s/nº, na Praça da Revolução, em Edson Passos;

Escola Estadual Municipalizada Santos Dumont: Rua Cesário, 276, em Banco de Areia;

Escola Municipal Professor Quirino: Rua Luciano, 151, em Santo Elias.