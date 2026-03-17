A iniciativa garante que cerca de R$1 milhão seja injetado na economia municipal todos os meses letivosDivulgação
Cartão Alimentação é fator decisivo no crescimento de matrículas da rede pública de Mesquita
Benefício garante crédito de R$70 a cada mês letivo, destinado à compra de alimentos para todos os estudantes da rede municipal com frequência regular
Cartão Alimentação é fator decisivo no crescimento de matrículas da rede pública de Mesquita
Benefício garante crédito de R$70 a cada mês letivo, destinado à compra de alimentos para todos os estudantes da rede municipal com frequência regular
CAPS Casa Azul recebe capacitação em primeiros socorros
Profissionais da unidade de saúde receberam instruções para socorro imediato em situações de risco de vida
Profissionais da Saúde recebem capacitação de Boas Práticas na Triagem Neonatal
Formação, ministrada pela equipe da APAE-RJ, reuniu profissionais de Mesquita e Nilópolis para fortalecer a qualidade na realização do teste do pezinho
Matrículas abertas na Educação de Jovens e Adultos de Mesquita
Modalidade oferece oportunidade para pessoas com mais de 15 anos de idade que não concluíram o Ensino Fundamental
Mesquita promove atendimento especial para famílias afetadas pelas chuvas
Programação especial durou dois dias na Vila Olímpica Municipal, reunindo acolhimento social, orientação, serviços de beleza, saúde e emissão de documentos em um espaço amplo e organizado
Serviços e acolhimento aos impactados pelas chuvas na Vila Olímpica de Mesquita
Prefeitura promove isenção para segunda via de documentos e atendimento às famílias afetadas pelo temporal do dia 21 nesta segunda e terça-feira, dias 2 e 3 de março
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.