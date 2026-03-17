A iniciativa garante que cerca de R$1 milhão seja injetado na economia municipal todos os meses letivos - Divulgação

A iniciativa garante que cerca de R$1 milhão seja injetado na economia municipal todos os meses letivosDivulgação

Publicado 17/03/2026 09:00

Mesquita - A Secretaria Municipal de Educação de Mesquita divulgou dados referentes às matrículas realizadas na rede pública municipal. De acordo com estatísticas apuradas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nos últimos 4 anos, o município, além de não registrar quedas, contabilizou o ingresso de mais de 200 novos estudantes. O diagnóstico pode ser atribuído à implementação do Cartão Alimentação, uma das principais iniciativas combativas à evasão escolar na cidade.

Desde 2022, ano da sua implementação, o cartão garante crédito para a compra de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados localizados em Mesquita. Em agosto de 2025, o valor — que é normalmente depositado até o décimo dia útil do mês — recebeu aumento de 16%, subindo de R$60 para R$70.

A iniciativa garante que cerca de R$1 milhão seja injetado na economia municipal todos os meses letivos. A partir do período que coincide com o lançamento do cartão, Mesquita apresenta um crescimento médio de 74 alunos novos matriculados na rede pública anualmente. De acordo com o Inep, a cidade contabilizou 14.975 estudantes matriculados no final de 2025.

Todos os alunos matriculados nos segmentos da educação municipal têm direito a receber o cartão, ou seja: estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, para manter o benefício, o aluno não pode contabilizar cinco faltas não justificadas em um único mês. Caso contrário, o valor correspondente àquele período não será depositado.

O saldo é cumulativo e pode ser consultado pelos canais da empresa responsável pelo cartão (M&S Benefícios). A subsecretária municipal de Educação, Monique Rosa, pontua os reflexos positivos que acompanham o Cartão Alimentação.

“Nossas escolas mantêm um índice de presença estudantil muito consistente. No ano passado, garantimos quase 100% de presença na aplicação do SAEB. Também apresentam um crescimento exponencial de matrículas nos últimos anos. Esse saldo positivo se deve, em grande parte, a políticas públicas como o Cartão Alimentação, que além de combater a evasão escolar, contribui com a suplementação alimentar dos estudantes e aquece a economia do município”, afirmou.

A solicitação da 1ª via do cartão acontece por intermédio da própria Secretaria Municipal de Educação, que efetua um pedido para cada aluno recém-matriculado, não havendo a necessidade de mobilização da família. Caso ocorra a perda do cartão, o responsável legal deve comunicar imediatamente à unidade escolar para que seja solicitada a 2ª via e o bloqueio do cartão perdido.