Unidade está pronta para atender até 890 estudantes do Infantil III ao 5º ano do Ensino Fundamental e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Divulgação

Unidade está pronta para atender até 890 estudantes do Infantil III ao 5º ano do Ensino Fundamental e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA)Divulgação

Publicado 23/03/2026 15:39

Mesquita - Na última semana foi realizada a entrega oficial da nova sede da Escola Municipal Expedito Miguel, localizada na Rua Hercília 1062, na Vila Emil. Esta já é a terceira escola municipal inaugurada em Mesquita esse ano. Em fevereiro também aconteceram as entregas das escolas municipais de educação infantil Hélio Mendes do Amaral, em Santa Terezinha, e Maria Cândida Poubel, na Chatuba. Todas as três inaugurações representaram a entrega de unidades escolares com mais espaço, tecnologia e conforto para profissionais e estudantes.

A cerimônia reuniu profissionais da Educação de Mesquita e autoridades locais, que puderam ver como o prédio está totalmente reformado, com instalações modernas e prontas para atenderem até 890 estudantes do Infantil III ao 5º ano do Ensino Fundamental e turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Em cada reinauguração, enviamos uma mensagem muito clara: nossos alunos importam! Hoje, temos uma escola totalmente nova, construída do zero, com uma estrutura moderna, segura, acessível e pensada para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Não é só uma reforma, é uma nova história sendo construída”, disse Isabelle Guimarães, subsecretária municipal de Educação.

O prédio da nova Expedito Miguel é composto por dois pavimentos ligados por rampa. No térreo, encontram-se os setores administrativos, entre eles secretaria, diretoria, almoxarifado, sala dos professores e banheiros feminino, masculino e para pessoas com deficiência.

No mesmo andar, estão as seis salas de aula da Educação Infantil, sala de recursos multifuncional, voltada ao atendimento de estudantes com necessidade de atenção especializada, cozinha, refeitório e área recreativa, com quadra coberta, pátio e sala de leitura. Já o pavimento superior é voltado ao Ensino Fundamental, dispondo de banheiros e nove salas de aula, todas climatizadas e projetadas para atender às necessidades dos alunos de forma universal.

Até o final do ano passado, a escola operava de maneira provisória em outro endereço, na Rua Elpídio 1370. O ano letivo de 2026 marca a retomada das atividades no antigo logradouro da escola, agora com a estrutura aprimorada.

“Conheço essa escola há muitos anos, desde antes de ir para o outro espaço, quando ficava localizada aqui mesmo. Posso afirmar que as melhorias feitas beneficiam tanto os alunos típicos quanto os atípicos. É uma estrutura boa, com quadra ampla, área de recreação e sala especializada. Tudo com muita qualidade para proveito dos alunos e professores”, expõe Aline Santos, mãe do Davi Lucas, do Infantil 5, e do Gael, do 4º ano do Ensino Fundamental.