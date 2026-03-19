Unidade agora está situada na Rua Juliana, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda MunicipalDivulgação
Defesa Civil de Mesquita passa a atender em novo endereço
Unidade agora está situada na Rua Juliana, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda Municipal
Defesa Civil de Mesquita passa a atender em novo endereço
Unidade agora está situada na Rua Juliana, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda Municipal
Cartão Alimentação é fator decisivo no crescimento de matrículas da rede pública de Mesquita
Benefício garante crédito de R$70 a cada mês letivo, destinado à compra de alimentos para todos os estudantes da rede municipal com frequência regular
CAPS Casa Azul recebe capacitação em primeiros socorros
Profissionais da unidade de saúde receberam instruções para socorro imediato em situações de risco de vida
Profissionais da Saúde recebem capacitação de Boas Práticas na Triagem Neonatal
Formação, ministrada pela equipe da APAE-RJ, reuniu profissionais de Mesquita e Nilópolis para fortalecer a qualidade na realização do teste do pezinho
Matrículas abertas na Educação de Jovens e Adultos de Mesquita
Modalidade oferece oportunidade para pessoas com mais de 15 anos de idade que não concluíram o Ensino Fundamental
Mesquita promove atendimento especial para famílias afetadas pelas chuvas
Programação especial durou dois dias na Vila Olímpica Municipal, reunindo acolhimento social, orientação, serviços de beleza, saúde e emissão de documentos em um espaço amplo e organizado
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