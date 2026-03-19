Unidade agora está situada na Rua Juliana, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda Municipal - Divulgação

Unidade agora está situada na Rua Juliana, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda MunicipalDivulgação

Publicado 19/03/2026 09:54

Mesquita - A Defesa Civil de Mesquita está operando em um novo endereço: Rua Juliana 478, em Santo Elias, ao lado da sede da Guarda Municipal. A mudança foi tomada com o intuito de melhorar o atendimento à população e oferecer mais estrutura para os serviços prestados.

No local, os munícipes podem receber orientações, atendimentos emergenciais e ser informados sobre ações de prevenção de riscos. Entre as principais atividades da Defesa Civil estão o monitoramento de áreas de risco, vistorias técnicas, atendimento a ocorrências como alagamentos e deslizamentos, além de ações educativas voltadas à prevenção de desastres.

A equipe também atua na emissão de alertas, apoio em situações de emergência e orientação à população sobre como agir em casos de risco.