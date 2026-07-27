Eduardo Paes deixou o cargo de prefeito para concorrer ao Governo do Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Eduardo Paes deixou o cargo de prefeito para concorrer ao Governo do RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 27/07/2026 19:19

Rio - Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27) aponta o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) , na liderança da corrida pelo Governo do Estado nas eleições de 2026. O levantamento da empresa Genial/Quaest, foi realizado entre os dias 21 e 25 de julho e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, Paes registra 38%, seguido por Anthony Garotinho (Republicanos) e Douglas Ruas (PL) com 10%, William Siri (Psol) com 2%, e André Marinho (Novo) com 1%

Nos cenários sem a participação do ex-governador Anthony Garotinho, Paes aparece com 42% das intenções de voto. Na segunda colocação está Douglas Ruas, com 11%.



Em um dos cenários apresentados, William Siri, Coronel Busnello (Missão) e Wilson Witzel (DC) registram 2% das intenções de voto cada. André Marinho, Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Luan Monteiro (PCO) aparecem com índices entre 1% e 2%.



Em outro cenário, sem a presença de Witzel, o quadro permanece praticamente o mesmo. Eduardo Paes mantém os 42% das intenções de voto, enquanto Douglas Ruas segue com 11%.

Rejeição



O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos ao Palácio Guanabara. Anthony Garotinho lidera nesse quesito, com 62%. Em seguida aparecem Wilson Witzel, com 52%, e Eduardo Paes, com 40%.



Entre os nomes com menor índice de rejeição estão Luan Monteiro, com 8%, Juliete Pantoja, com 10%, Coronel Busnello, com 11%, e André Marinho, com 14%.

Segundo turno



A pesquisa ainda simulou possíveis disputas de segundo turno. Em um cenário entre Eduardo Paes e Anthony Garotinho, o ex-prefeito registra 48% das intenções de voto, contra 18% do ex-governador. Já em uma eventual disputa contra Douglas Ruas, Paes aparece com 52%, enquanto o candidato do PL soma 16%.



Além das intenções de voto, o levantamento identificou os temas considerados mais importantes pelos eleitores fluminenses. A segurança pública aparece na liderança, com 66% das citações. Em seguida estão saúde (52%), políticas sociais, educação e transporte público (43%), emprego e renda (40%), habitação (38%), atração de empresas (35%) e infraestrutura e mobilidade urbana (34%).



Os números indicam que o debate sobre segurança deverá ocupar papel central na campanha eleitoral, seguido por temas ligados à saúde, geração de empregos e melhoria dos serviços públicos.