Morro do Cruz é dominado pela facção criminosa TCPCléber Mendes/ Agência O Dia
De acordo com informações colhidas pela PM, Luciano estava na localidade conhecida como Borda do Mato, no Grajaú, nas proximidades do Morro do Cruz, quando acabou atingido. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
Ainda segundo a corporação, a vítima possuía seis anotações criminais, incluindo registros por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele também cumpria pena em regime semiaberto.
A morte ocorreu em meio à escalada da violência na região. Durante a madrugada, moradores relataram intensa troca de tiros entre criminosos. A Polícia Militar destacou que não houve confronto envolvendo agentes de segurança.
Segundo relatos de moradores, os ataques estariam ligados à disputa territorial entre traficantes do Morro do Cruz, apontado como área de influência do Terceiro Comando Puro (TCP), e grupos rivais da Chácara do Céu. Os confrontos vêm sendo registrados desde a última quarta-feira (22).
A guerra também resultou na morte de João José da Silva, de 80 anos, conhecido como "Zé Badu". Morador antigo e bastante querido na Chácara do Céu, ele foi atingido por uma bala perdida enquanto estava no bar que mantinha na própria residência. Internado no Hospital do Andaraí, não resistiu aos ferimentos.
Em resposta à onda de violência, o comando do 6º BPM informou que o policiamento foi intensificado tanto nos acessos quanto no entorno das comunidades afetadas.
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