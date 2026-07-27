Cerimônia apresentou a marca oficial das comemorações do centenário do Cristo Redentor - Divulgação/Santuário Cristo Redentor

Cerimônia apresentou a marca oficial das comemorações do centenário do Cristo RedentorDivulgação/Santuário Cristo Redentor

Publicado 27/07/2026 16:47

O evento foi presidido pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, e reuniu representantes da equipe responsável pelo desenvolvimento da identidade visual das comemorações. O público pode conhecer o conceito do selo, o manual de aplicação da marca e um material institucional que servirá de base para as ações alusivas ao centenário do monumento.Ao fim da cerimônia, os participantes assinaram o Termo de Diretriz Interna Conjunta para o uso do Selo Rumo aos 100 Anos, documento que estabelece as normas para a utilização da marca oficial nas iniciativas que integrarão as comemorações.A apresentação do selo marca o início das celebrações pelos 100 anos do Cristo Redentor, inaugurado em 1931 e reconhecido como um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro e do Brasil. As ações comemorativas serão desenvolvidas até 2031, ano em que o monumento completa o centenário.