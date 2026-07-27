Acidente na rua Professor Castilho, em Campo GrandeReprodução/COR Rio

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Leonardo Brito
Rio - Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na tarde desta segunda-feira (27), em Campo Grande, na Zona Oeste. A colisão aconteceu por volta das 16h25, na altura do número 225 da Rua Professor Castilho, próximo à Rua Professor Gonçalves.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem foi socorrido ferido em estado moderado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a unidade de saúde para onde a vítima foi encaminhada.

Equipes da CET-Rio, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuaram na ocorrência.

Por causa do acidente, uma faixa da via precisou ser interditada, provocando retenções no trecho entre a Rua Augusto de Vasconcelos e a Estrada do Monteiro.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a pista foi totalmente liberada por volta das 18h24. Apesar da liberação, o trânsito permaneceu intenso na região durante o fim da tarde.

As circunstâncias da colisão não foram informadas.