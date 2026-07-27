Base da PM atacada na Gardênia - Divulgação

Base da PM atacada na GardêniaDivulgação

Publicado 27/07/2026 17:16

Rio - Mais de 15 tiros atingiram, nesta segunda-feira (27) a unidade da Polícia Militar localizada na Gardênia Azul, Zona Sudoeste. A ação criminosa aconteceu após a prisão em flagrante de Philip do Nascimento Firmino, 33 anos, apontado como gerente-geral do tráfico de drogas na comunidade. Durante a retaliação, os bandidos também sequestraram ônibus e bloquearam as vias com materiais em chamas.

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Base da PM na Gardênia Azul é alvejada por criminosos



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/zrqockVeSw — Jornal O Dia (@jornalodia) July 27, 2026 As paredes e portas do local ficaram com marcas dos tiros. Até o momento, não há informações sobre feridos. O DIA entrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar por e-mail a respeito de mais informações, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação. As paredes e portas do local ficaram com marcas dos tiros. Até o momento, não há informações sobre feridos. Oentrou em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar por e-mail a respeito de mais informações, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

A reportagem também tenta localizar a defesa de Philip, mas ainda não teve resultado. O espaço permanece aberto.

Operação, prisão e represália

Segundo a PM, durante a operação na comunidade, os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram atacados por criminosos. Após o confronto, as equipes realizaram um cerco tático e capturaram "Bacurau". Com ele, os policiais apreenderam um fuzil AR-10 e 15 munições de calibre 7,62.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil informou que os agentes autuaram o criminoso em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As autoridades encaminharam o caso à Justiça. O policiamento permanece intensificado na região, com equipes realizando buscas para localizar outros envolvidos.

Em retaliação, na manhã deste mesmo dia, os bandidos sequestraram quatro ônibus na Estrada do Engenho D'Água, na Avenida Ten. Cel. Muniz de Aragão e na Avenida Ayrton Senna, região da Gardênia Azul e Anil. Eles também colocaram fogo em caçambas de lixos. Os veículos utilizados como barricadas foram retirados. A situação impactou o trânsito na região e o itinerário de 9 linhas. De acordo com o Rio Ônibus, mais cedo deste mesmo dia, esse número chegou a 19.