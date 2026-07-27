Max Fernando Abrantes de Amorim, o "Nandinho" foi preso após fugir da policia Divulgação PCRJ
Com base nas informações, a equipe montou um cerco em um dos possíveis trajetos do condutor. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito acelerou e entrou na Rua Xavier Leal. Ele desviou para a via com a intenção de praticar um novo assalto contra uma pedestre.
Durante o acompanhamento, os agentes deram ordem de parada, que foi ignorada. Na tentativa de fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu contra o carro da corporação, sendo contido e preso em flagrante por receptação.
Da investigação
Os levantamentos apontam que Nandinho é ligado ao Morro de São Carlos e integra uma organização criminosa especializada em roubos de celulares na Zona Sul. Segundo a corporação, os aparelhos obtidos ilegalmente eram utilizados para a aplicação de golpes, invasão de contas bancárias e transferências fraudulentas.
Ainda conforme a polícia, Max Fernando já possuía passagens anteriores e havia sido preso em 2022 e 2024. As diligências continuam para apurar a participação dele em outros crimes praticados na área. A prisão integra a segunda fase da Operação Torniquete, que combate os crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos no estado do Rio de Janeiro.
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