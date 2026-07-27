Max Fernando Abrantes de Amorim, o "Nandinho" foi preso após fugir da policia - Divulgação PCRJ

Max Fernando Abrantes de Amorim, o "Nandinho" foi preso após fugir da policia Divulgação PCRJ

Publicado 27/07/2026 21:52 | Atualizado 28/07/2026 10:06

Rio - Apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de celulares na Zona Sul, Max Fernando Abrantes de Amorim, conhecido como Nandinho, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (27) , em Ipanema. Durante a tentativa de fuga em uma moto roubada, ele tentou roubar o celular de uma mulher e só foi detido após colidir contra a viatura dos agentes.

Vídeo mostra persgeuição:

Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de um trabalho conjunto entre a 13ª DP (Ipanema) e a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), que mapeou uma moto com registro de roubo circulando em direção a Copacabana.



Com base nas informações, a equipe montou um cerco em um dos possíveis trajetos do condutor. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito acelerou e entrou na Rua Xavier Leal. Ele desviou para a via com a intenção de praticar um novo assalto contra uma pedestre.



Durante o acompanhamento, os agentes deram ordem de parada, que foi ignorada. Na tentativa de fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e bateu contra o carro da corporação, sendo contido e preso em flagrante por receptação.



Da investigação



Os levantamentos apontam que Nandinho é ligado ao Morro de São Carlos e integra uma organização criminosa especializada em roubos de celulares na Zona Sul. Segundo a corporação, os aparelhos obtidos ilegalmente eram utilizados para a aplicação de golpes, invasão de contas bancárias e transferências fraudulentas.



Ainda conforme a polícia, Max Fernando já possuía passagens anteriores e havia sido preso em 2022 e 2024. As diligências continuam para apurar a participação dele em outros crimes praticados na área. A prisão integra a segunda fase da Operação Torniquete, que combate os crimes de roubo, furto e receptação de cargas e veículos no estado do Rio de Janeiro.

A reportagem do O DIA não localizou a defesa de Max Fernando Abrantes de Amorim. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral