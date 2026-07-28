Caso aconteceu na Avenida Júlio Furtado, no GrajaúReprodução / Redes Sociais

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Romulo Cunha
Rio - Um homem ateou fogo em um carro estacionado, na madrugada desta segunda-feira (27), no Grajaú, na Zona Norte. O autor teria voltado horas depois para furtar peças do veículo destruído.
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Caso aconteceu na Avenida Júlio Furtado, no Grajaú - Reprodução / Redes Sociais
Caso aconteceu na Avenida Júlio Furtado, no Grajaú - Reprodução / Redes Sociais
Caso aconteceu na Avenida Júlio Furtado, no Grajaú - Reprodução / Redes Sociais
O caso aconteceu na Avenida Júlio Furtado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Grajaú foram acionadas, por volta das 3h50, para combater um incêndio em um automóvel. Os militares controlaram as chamas e deixaram a região às 4h45. Não houve registro de feridos.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o incêndio começou após um homem colocar fogo em um lençol embaixo do carro. Posteriormente, o autor teria voltado ao local para furtar peças do veículo. Ao menos o para-choque dianteiro foi levado.
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A Polícia Militar informou que não localizou registro de acionamento do 6º BPM (Tijuca) para o caso.
O DIA entrou em contato com a Polícia Civil, através do e-mail, para saber se a ocorrência foi registrada na delegacia da região, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.