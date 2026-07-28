Shayene Ribeiro Silva estava foragida e foi presa na Região dos LagosDivulgação PCRJ
A reportagem do O DIA não localizou a defesa de Shayene Ribeiro Silva. O espaço segue aberto para manifestação.
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Shayene Ribeiro Silva estava foragida e foi presa na Região dos LagosDivulgação PCRJ
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