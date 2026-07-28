Shayene Ribeiro Silva estava foragida e foi presa na Região dos Lagos - Divulgação PCRJ

Shayene Ribeiro Silva estava foragida e foi presa na Região dos LagosDivulgação PCRJ

Publicado 28/07/2026 22:15

Rio - Suspeita de matar o companheiro a facadas, Shayene Ribeiro Silva foi presa, nesta terça-feira (28) , em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O crime aconteceu no dia 7 de julho, em Guaratiba, na Zona Oeste. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva por homicídio.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu após um trabalho de inteligência que localizou a investigada em uma residência na Rua Marimbas, no distrito de Monte Alto. A corporação informou que Kauan Batista Jorge Santana, 22 anos, foi esfaqueado na casa do casal. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relato de testemunhas, Shayene costumava desferir facadas contra o companheiro durante as brigas do casal. No entanto, não havia registro oficial dessas agressões anteriores na delegacia.

Ainda segundo a corporação, a suspeita não ofereceu resistência à abordagem. O caso é investigado pela 43ª DP (Guaratiba). Shayene será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



A reportagem do O DIA não localizou a defesa de Shayene Ribeiro Silva. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral