Os policiais encontraram 16 fuzis calibre 7,62, quatro pistolas e diversos carregadores escondidosReprodução/PF
Na vistoria, os policiais encontraram 16 fuzis calibre 7,62, quatro pistolas e diversos carregadores escondidos em meio à carga. De acordo com as investigações, o armamento tinha como destino áreas do Rio dominadas por organizações criminosas.
A Polícia Federal informou que a apreensão faz parte das ações voltadas ao combate das rotas utilizadas para abastecer facções com armas e drogas. A estratégia busca interceptar carregamentos antes que cheguem aos centros urbanos e às comunidades controladas pelo crime organizado.
Levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, o motorista foi preso em flagrante. Lá também ficaram o arsenal apreendido e o veículo usado.
As investigações prosseguem para identificar a origem das armas, os responsáveis pelo envio e os destinatários da carga. O preso responderá por tráfico de armas de fogo de uso restrito, crime cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão.
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