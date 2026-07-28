Os policiais encontraram 16 fuzis calibre 7,62, quatro pistolas e diversos carregadores escondidos - Reprodução/PF

Os policiais encontraram 16 fuzis calibre 7,62, quatro pistolas e diversos carregadores escondidosReprodução/PF

Publicado 28/07/2026 20:10

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (28), um motorista suspeito de transportar 16 fuzis calibre 7,62, quatro pistolas e diversos carregadores pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) , na altura de Barra Mansa, no Sul Fluminense. Segundo as investigações, o armamento tinha como destino comunidades do Rio dominadas por facções criminosas. O preso não teve a identidade divulgada.

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O suspeito conduzia um furgão que havia saído do Paraná quando acabou sendo parado durante uma fiscalização da força-tarefa Missão Redentor. Durante a abordagem, os agentes identificaram contradições nas informações apresentadas pelo motorista sobre o trajeto percorrido e a carga transportada, o que levou a uma inspeção mais detalhada do veículo.



Na vistoria, os policiais encontraram 16 fuzis calibre 7,62, quatro pistolas e diversos carregadores escondidos em meio à carga. De acordo com as investigações, o armamento tinha como destino áreas do Rio dominadas por organizações criminosas.



A Polícia Federal informou que a apreensão faz parte das ações voltadas ao combate das rotas utilizadas para abastecer facções com armas e drogas. A estratégia busca interceptar carregamentos antes que cheguem aos centros urbanos e às comunidades controladas pelo crime organizado.



Levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, o motorista foi preso em flagrante. Lá também ficaram o arsenal apreendido e o veículo usado.



As investigações prosseguem para identificar a origem das armas, os responsáveis pelo envio e os destinatários da carga. O preso responderá por tráfico de armas de fogo de uso restrito, crime cuja pena pode ultrapassar 12 anos de reclusão.