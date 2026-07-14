Via Dutra passará por interdição na altura do km 196, em QueimadosGoogle Street View
Trecho da Via Dutra será interditado em Queimados
Fechamento ocorre para uma operação de desmonte de rochas com o uso de explosivos
Testemunhas apontam omissão no incêndio que matou mulher em terreiro
Em depoimento, pessoas afirmam que a vítima precisou apagar as chamas com um lençol
Suspeito de mandar matar vereador é preso em Itaguaí
Polícia aponta Gilbert Wagner Lopes como um dos milicianos mais procurados do Espírito Santo
Idoso baleado no Recreio segue internado em estado grave
Eduardo Lopes, 66 anos, passou por nova cirurgia e permanece na UTI do Hospital Rio Barra
Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de lutador de MMA
Moisés Gomes de Almeida Carneiro foi encontrado durante operação na Cidade de Deus dois anos após o assassinato de Diego Braga Alves
Cidade de Deus recebe feira de serviços gratuitos
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Secretaria de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf) engloba as atribuições da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa)
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