Via Dutra passará por interdição na altura do km 196, em Queimados - Google Street View

Via Dutra passará por interdição na altura do km 196, em QueimadosGoogle Street View

Publicado 14/07/2026 06:29

Rio - A Rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ) será totalmente interditada no próximo sábado (18), na altura do km 196, em Queimados, na Baixada Fluminense, em ambos os sentidos, para uma operação de desmonte de rochas com o uso de explosivos.

A interdição está prevista para ocorrer entre 13h e 17h, a depender do fluxo de veículos, com uma janela de 40 minutos de bloqueio total.

Durante todo o período da intervenção, as equipes operacionais e de engenharia da Ecovias estarão monitorando o tráfego para garantir a segurança dos usuários. A atividade poderá sofrer alterações devido às condições climáticas.

A concessionária orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência e a redobrarem a atenção à sinalização implantada no trecho.