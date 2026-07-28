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Confira fotos da visita de Lula ao Hospital Federal do Andaraí
Rio de Janeiro

Confira fotos da visita de Lula ao Hospital Federal do Andaraí

Ao lado do diretor-geral da OMS, presidente defendeu o Sistema Único de Saúde

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O Dia
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor-geral da OMS Tedros Adhanon, ao Hospital do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (28).
Visita do presidente Lula e do diretor-geral da OMS Tedros Adhanon, ao Hospital do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (28).
Visita do presidente Lula e do diretor-geral da OMS Tedros Adhanon, ao Hospital do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (28).
Lula e Tedros no Andaraí
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor- geral da OMS Tedros Adhanon ao Hospital do Andaraí, na Zona Norte, na tarde desta terça-feira (28)
Visita do presidente Lula e do diretor-geral da OMS Tedros Adhanon, ao Hospital do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (28).
Visita do presidente Lula e do diretor-geral da OMS Tedros Adhanon, ao Hospital do Andaraí, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (28).
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Rio - Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta terça-feira (28), o Hospital Federal do Andaraí, Zona Norte, ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Em visita ao Rio, o presidente reafirmou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), defendeu o acesso universal ao atendimento médico e comentou a redução dos recursos destinados à entidade ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). Confira imagens do evento!
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