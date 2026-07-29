X do Nuno
Áreas de atuação da Força Municipal têm queda de 67% de roubos e furtos
CBF confirma suspeita de manipulação no cartão amarelo de Lucho Acosta, do Fluminense, contra o Bragantino e envia relatório à Fifa. O alerta partiu da Sportradar, após volume atípico de apostas. A suspeita nasce quando a banca perde mais do que ganha. A fiscalização começa exatamente onde termina o interesse comercial.
Levantamento aponta queda de até 67,4% nos roubos e furtos em áreas patrulhadas pela Força Municipal do Rio. Onde o Estado se faz presente com método e constância, o crime recua. A constatação não é nova, apenas rara. Segue havendo menos presença do poder público do que Rio de Janeiro a proteger.
Rio de Janeiro
Mulher é presa por matar companheiro em Guaratiba
Suspeita estava foragida e foi encontrada em Arraial do Cabo
Rio de Janeiro
Suspeito de roubo de cargas da Maré é preso em Bangu
Polícia recuperou um caminhão roubado e adulterado
Rio de Janeiro
Filho que matou a mãe na Barra pega mais de 19 anos de prisão
Idosa foi espancada e asfixiada dentro de casa; crime ocorreu três dias depois de a vítima tirar o acusado da cadeia
Rio de Janeiro
PF prende suspeito de abastecer facções do Rio com arsenal de guerra
Motorista transportava 16 fuzis, quatro pistolas e carregadores escondidos em um furgão interceptado na Via Dutra
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.