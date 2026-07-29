Publicado 29/07/2026 00:00

CBF confirma suspeita de manipulação no cartão amarelo de Lucho Acosta, do Fluminense, contra o Bragantino e envia relatório à Fifa. O alerta partiu da Sportradar, após volume atípico de apostas. A suspeita nasce quando a banca perde mais do que ganha. A fiscalização começa exatamente onde termina o interesse comercial.

Levantamento aponta queda de até 67,4% nos roubos e furtos em áreas patrulhadas pela Força Municipal do Rio. Onde o Estado se faz presente com método e constância, o crime recua. A constatação não é nova, apenas rara. Segue havendo menos presença do poder público do que Rio de Janeiro a proteger.