Lucas Gabriel Rocha Ferreira foi preso com um caminhão roubado e adulteradoDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, a prisão foi resultado de uma ação integrada entre a 18ª DP (Praça da Bandeira), a Unidade de Inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (UDI-NOE/PRF) e o Civitas Rio, no âmbito da Operação Torniquete Cargas.
As investigações identificaram a possível atuação da quadrilha na prática de roubos de cargas. Durante diligências na Rua Rangel Pestana, em Bangu, os policiais localizaram um caminhão-baú Kia/Bongo. Ao perceber a aproximação da equipe, Lucas tentou fugir, mas foi alcançado e preso.
Após a verificação dos sinais identificadores do veículo, os agentes constataram que o caminhão circulava com placas adulteradas. Segundo a investigação, as originais correspondiam a um veículo roubado na área da 34ª DP (Bangu).
Além de ter sido autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Lucas também foi alvo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão relativo a um ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado quando ainda era menor.
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