Lucas Gabriel Rocha Ferreira foi preso com um caminhão roubado e adulterado - Divulgação PCRJ

Lucas Gabriel Rocha Ferreira foi preso com um caminhão roubado e adulteradoDivulgação PCRJ

Publicado 28/07/2026 22:09

Rio - Lucas Gabriel Rocha Ferreira foi preso em flagrante nesta terça-feira (28), em Bangu, na Zona Oeste. Com ele, os agentes recuperaram um caminhão roubado e com placas adulteradas. Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante de uma quadrilha de roubo de cargas do Complexo da Maré.

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Segundo a Polícia Civil, a prisão foi resultado de uma ação integrada entre a 18ª DP (Praça da Bandeira), a Unidade de Inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (UDI-NOE/PRF) e o Civitas Rio, no âmbito da Operação Torniquete Cargas.



As investigações identificaram a possível atuação da quadrilha na prática de roubos de cargas. Durante diligências na Rua Rangel Pestana, em Bangu, os policiais localizaram um caminhão-baú Kia/Bongo. Ao perceber a aproximação da equipe, Lucas tentou fugir, mas foi alcançado e preso.



Após a verificação dos sinais identificadores do veículo, os agentes constataram que o caminhão circulava com placas adulteradas. Segundo a investigação, as originais correspondiam a um veículo roubado na área da 34ª DP (Bangu).



Além de ter sido autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Lucas também foi alvo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão relativo a um ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado quando ainda era menor. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi resultado de uma ação integrada entre a 18ª DP (Praça da Bandeira), a Unidade de Inteligência do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal (UDI-NOE/PRF) e o Civitas Rio, no âmbito da Operação Torniquete Cargas.As investigações identificaram a possível atuação da quadrilha na prática de roubos de cargas. Durante diligências na Rua Rangel Pestana, em Bangu, os policiais localizaram um caminhão-baú Kia/Bongo. Ao perceber a aproximação da equipe, Lucas tentou fugir, mas foi alcançado e preso.Após a verificação dos sinais identificadores do veículo, os agentes constataram que o caminhão circulava com placas adulteradas. Segundo a investigação, as originais correspondiam a um veículo roubado na área da 34ª DP (Bangu).Além de ter sido autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, Lucas também foi alvo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão relativo a um ato infracional análogo ao crime de roubo, praticado quando ainda era menor.

A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação do grupo em outros roubos de cargas registrados no estado.

Lucas já foi encaminhado para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte. A reportagem de O DIA tenta localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral