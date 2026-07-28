Responsáveis pelo local foram conduzidos à unidade e autuados em flagranteReprodução / PCERJ
Donos de carvoaria clandestina são presos em Duque de Caxias
Agentes encontraram três adolescentes em condições insalubres de trabalho
Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam, nesta segunda-feira (27), dois proprietários de uma carvoaria clandestina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a operação, os agentes encontraram três adolescentes em condições insalubres de trabalho e identificaram diversas irregularidades ambientais no local.
Os suspeitos foram identificados como Douglas Souza Braga e Edson Florencio da Silva. As investigações apontaram que a carvoaria provocava danos ambientais na região.
No local, os três adolescentes trabalhavam na produção de carvão vegetal sem qualquer equipamento de proteção individual. Eles estavam expostos diretamente à fumaça, à fuligem, à poeira, ao calor intenso e aos gases provenientes da carbonização da madeira.
Os responsáveis pelo local foram conduzidos à unidade e autuados em flagrante. O DIA tenta localizar as defesas de Douglas Souza Braga e Edson Florencio da Silva. O espaço segue aberto para manifestações.
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