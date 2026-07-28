Responsáveis pelo local foram conduzidos à unidade e autuados em flagrante - Reprodução / PCERJ

Responsáveis pelo local foram conduzidos à unidade e autuados em flagranteReprodução / PCERJ

Publicado 28/07/2026 14:30

Rio - Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam, nesta segunda-feira (27), dois proprietários de uma carvoaria clandestina em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a operação, os agentes encontraram três adolescentes em condições insalubres de trabalho e identificaram diversas irregularidades ambientais no local.

Os suspeitos foram identificados como Douglas Souza Braga e Edson Florencio da Silva. As investigações apontaram que a carvoaria provocava danos ambientais na região.

No local, os três adolescentes trabalhavam na produção de carvão vegetal sem qualquer equipamento de proteção individual. Eles estavam expostos diretamente à fumaça, à fuligem, à poeira, ao calor intenso e aos gases provenientes da carbonização da madeira.

Os responsáveis pelo local foram conduzidos à unidade e autuados em flagrante. O DIA tenta localizar as defesas de Douglas Souza Braga e Edson Florencio da Silva. O espaço segue aberto para manifestações.

