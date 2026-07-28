Polícia Civil prendeu adolescente envolvido em tortura do tribunal no tráfico em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação

Polícia Civil prendeu adolescente envolvido em tortura do tribunal no tráfico em Duque de Caxias, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 28/07/2026 12:58

Rio - Policiais civis impediram, nesta segunda-feira (27), um homicídio do tribunal do tráfico em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem, que havia sido torturado, foi resgatado com vida. Na ação, os agentes também apreenderam um adolescente e drogas já embaladas para venda.