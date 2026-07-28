Polícia Civil prendeu adolescente envolvido em tortura do tribunal no tráfico em Duque de Caxias, na Baixada FluminenseDivulgação

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Mylena Moura
Rio - Policiais civis impediram, nesta segunda-feira (27), um homicídio do tribunal do tráfico em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem, que havia sido torturado, foi resgatado com vida. Na ação, os agentes também apreenderam um adolescente e drogas já embaladas para venda.
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Polícia encontrou garrafa com gasolina que seria usada para queimar homem vivo durante tribunal do crime em Duque de Caxias, na Baixada - Divulgação
Polícia Civil prendeu adolescente envolvido em tortura do tribunal no tráfico em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Divulgação

De acordo com a corporação, as equipes do 60ª DP (Campos Elíseos) identificaram que a vítima estava sendo submetido a uma violenta sessão de tortura, após ter sua morte decretado pelo traficante Joab da Conceição Silva, líder da facção Comando Vermelho em várias comunidades do estado.

Os policiais iniciaram as diligências e encontraram o local utilizado pelos criminosos. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os traficantes fugiram, mas as equipes conseguiram capturar o menor de idade envolvido com o fato. Em seguida, encontraram o homem e o resgataram.

Durante a ação, os agentes também acharam uma garrafa contendo gasolina que, de acordo com as investigações, seria utilizada para incendiar a vítima ainda com vida. As investigações continuam para localizar todos os envolvidos no crime.