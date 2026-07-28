Polícia Civil prendeu adolescente envolvido em tortura do tribunal no tráfico em Duque de Caxias, na Baixada FluminenseDivulgação
De acordo com a corporação, as equipes do 60ª DP (Campos Elíseos) identificaram que a vítima estava sendo submetido a uma violenta sessão de tortura, após ter sua morte decretado pelo traficante Joab da Conceição Silva, líder da facção Comando Vermelho em várias comunidades do estado.
Os policiais iniciaram as diligências e encontraram o local utilizado pelos criminosos. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os traficantes fugiram, mas as equipes conseguiram capturar o menor de idade envolvido com o fato. Em seguida, encontraram o homem e o resgataram.
Durante a ação, os agentes também acharam uma garrafa contendo gasolina que, de acordo com as investigações, seria utilizada para incendiar a vítima ainda com vida. As investigações continuam para localizar todos os envolvidos no crime.
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