Com o traficante capturado foram apreendidas uma pistola, com dois carregadores, material entorpecente e um rádio comunicador Divulgação
Durante a ação, as equipes foram atacadas pelo traficante Paulo Roberto Barreto da Silva, conhecido como PL ou Arcanjo, um dos investigados. Houve confronto, e o criminoso foi baleado, sendo encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.
Com ele, as equipes apreenderam uma pistola com dois carregadores, drogas e um rádio comunicador utilizado para monitorar a movimentação das forças de segurança. Durante as diligências, os policiais também localizaram uma central clandestina de internet.
De acordo com as investigações, PL possuía uma extensa ficha criminal e costumava se exibir armado nas redes sociais. Em uma das publicações, aparecia "dormindo" com um fuzil sobre a cama. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante e, após receber alta médica, será encaminhado ao sistema prisional.
"Nós já temos alguns identificados, não vamos divulgar nem nome, nem a quantidade exata para não atrapalhar a continuidade das investigações. É importante frisar que oito homens, contando com o PL de hoje, já foram presos e um adolescente apreendido desde que o crime aconteceu, tendo ligação direta ou não com a morte do nosso colega policial civil", explicou.
"O PL é um narcoterrorista daquela comunidade do Muquiço, do Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é extremamente violento e tem um vasto histórico criminal. Hoje, ele reagiu mostrando essa violência que é característica dele, e nós temos diversas fontes que mostram que ele foi um dos responsáveis pela emboscada que causou a morte do nosso colega", acrescentou.
Esta é a segunda operação realizada em menos de uma semana para prender os envolvidos na morte do policial.
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