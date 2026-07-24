Com o traficante capturado foram apreendidas uma pistola, com dois carregadores, material entorpecente e um rádio comunicador - Divulgação

Com o traficante capturado foram apreendidas uma pistola, com dois carregadores, material entorpecente e um rádio comunicador Divulgação

Publicado 24/07/2026 09:01

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e da 96ª DP (Miguel Pereira) realizam, nesta sexta-feira (24), mais uma operação na comunidade do Muquiço, na Zona Norte, para localizar os responsáveis pela morte do policial civil Carlos Alberto Freire Neto , de 35 anos, assassinado durante um ataque a tiros no dia 8 de julho, na Avenida Brasil.





Durante a ação, as equipes foram atacadas pelo traficante Paulo Roberto Barreto da Silva, conhecido como PL ou Arcanjo, um dos investigados. Houve confronto, e o criminoso foi baleado, sendo encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. LEIA MAIS: Mesmo baleado na cabeça, policial civil dirigiu para buscar socorro Durante a ação, as equipes foram atacadas pelo traficante Paulo Roberto Barreto da Silva, conhecido como PL ou Arcanjo, um dos investigados. Houve confronto, e o criminoso foi baleado, sendo encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

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Com ele, as equipes apreenderam uma pistola com dois carregadores, drogas e um rádio comunicador utilizado para monitorar a movimentação das forças de segurança. Durante as diligências, os policiais também localizaram uma central clandestina de internet.



De acordo com as investigações, PL possuía uma extensa ficha criminal e costumava se exibir armado nas redes sociais. Em uma das publicações, aparecia "dormindo" com um fuzil sobre a cama. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante e, após receber alta médica, será encaminhado ao sistema prisional. Com ele, as equipes apreenderam uma pistola com dois carregadores, drogas e um rádio comunicador utilizado para monitorar a movimentação das forças de segurança. Durante as diligências, os policiais também localizaram uma central clandestina de internet.De acordo com as investigações, PL possuía uma extensa ficha criminal e costumava se exibir armado nas redes sociais. Em uma das publicações, aparecia "dormindo" com um fuzil sobre a cama. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante e, após receber alta médica, será encaminhado ao sistema prisional.

Ao RJTV1, da TV Globo, o delegado Willians Batista, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, informou que oito homens, incluindo Paulo, já foram presos desde o dia do crime.



"Nós já temos alguns identificados, não vamos divulgar nem nome, nem a quantidade exata para não atrapalhar a continuidade das investigações. É importante frisar que oito homens, contando com o PL de hoje, já foram presos e um adolescente apreendido desde que o crime aconteceu, tendo ligação direta ou não com a morte do nosso colega policial civil", explicou.





"O PL é um narcoterrorista daquela comunidade do Muquiço, do Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é extremamente violento e tem um vasto histórico criminal. Hoje, ele reagiu mostrando essa violência que é característica dele, e nós temos diversas fontes que mostram que ele foi um dos responsáveis pela emboscada que causou a morte do nosso colega", acrescentou.



Esta é a

O delegado frisou ainda que o traficante preso nesta sexta (24) estaria envolvido diretamente na emboscada que matou o agente."O PL é um narcoterrorista daquela comunidade do Muquiço, do Terceiro Comando Puro (TCP). Ele é extremamente violento e tem um vasto histórico criminal. Hoje, ele reagiu mostrando essa violência que é característica dele, e nós temos diversas fontes que mostram que ele foi um dos responsáveis pela emboscada que causou a morte do nosso colega", acrescentou.Esta é a segunda operação realizada em menos de uma semana para prender os envolvidos na morte do policial.

Entenda o caso

Carlos Alberto morreu depois de ser atingido na cabeça durante um ataque a uma viatura descaracterizada na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, Zona Norte, no último dia 8. Mesmo baleado, o agente ainda conseguiu conduzir o veículo, atravessar a via expressa e buscar socorro de colegas que passavam pelo local.



Além dele, a também policial civil Julieli da Conceição Brandt, de 39 anos, acabou atingida na perna. Ela passou por cirurgia no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, e recebeu alta quatro dias depois.