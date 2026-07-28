O material apreendido será periciado para verificar possível existência de outros crimes relacionados ao casoReprodução

Mais artigos de Leonardo Brito
Leonardo Brito
Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (28), um homem suspeito de enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II. Durante as buscas na casa dele, na Tijuca, Zona Norte, os agentes da PF encontraram imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenadas em um computador. A identificação dele não foi divulgada. 
LEIA MAIS: Rio inicia campanha para atualização da caderneta de vacinação
Segundo a PF, ele passou a ser investigado após o surgimento de indícios que o relacionavam às cartas com ameaças. Nas buscas feitas na casa do homem, agentes encontraram documentos com conteúdos parecidos com as mensagens enviadas ao colégio.

A perícia preliminar realizada no computador apreendido identificou imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Diante da constatação, o homem foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

Após a prisão, ele foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. No local, os procedimentos de polícia judiciária foram realizados.

A investigação sobre as ameaças ao Colégio Pedro II continua. Todo o material apreendido será submetido à perícia para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar a possível existência de outros crimes relacionados.
fotogaleria
Campus Tijuca II do Colégio Pedro II, nesta terça-feira
O material apreendido será periciado para verificar possível existência de outros crimes relacionados ao caso