O material apreendido será periciado para verificar possível existência de outros crimes relacionados ao casoReprodução
A perícia preliminar realizada no computador apreendido identificou imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Diante da constatação, o homem foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.
Após a prisão, ele foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. No local, os procedimentos de polícia judiciária foram realizados.
A investigação sobre as ameaças ao Colégio Pedro II continua. Todo o material apreendido será submetido à perícia para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar a possível existência de outros crimes relacionados.
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