O material apreendido será periciado para verificar possível existência de outros crimes relacionados ao caso - Reprodução

O material apreendido será periciado para verificar possível existência de outros crimes relacionados ao casoReprodução

Publicado 28/07/2026 16:56

Rio - A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (28), um homem suspeito de enviar cartas com ameaças de morte a estudantes do Colégio Pedro II . Durante as buscas na casa dele, na Tijuca, Zona Norte, os agentes da PF encontraram imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenadas em um computador. A identificação dele não foi divulgada.

Segundo a PF, ele passou a ser investigado após o surgimento de indícios que o relacionavam às cartas com ameaças. Nas buscas feitas na casa do homem, agentes encontraram documentos com conteúdos parecidos com as mensagens enviadas ao colégio.



A perícia preliminar realizada no computador apreendido identificou imagens de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes. Diante da constatação, o homem foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.



Após a prisão, ele foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. No local, os procedimentos de polícia judiciária foram realizados.



A investigação sobre as ameaças ao Colégio Pedro II continua. Todo o material apreendido será submetido à perícia para esclarecer as circunstâncias do caso e verificar a possível existência de outros crimes relacionados.