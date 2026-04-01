Servidores fazem paralisação no Colégio Pedro II, em São Cristóvão Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Servidores do Colégio Pedro II fazem paralisação de 24 horas
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Empresa alega que medida violaria a privacidade, a proteção de dados e as liberdades de comunicação previstas na Constituição, além de atingir pessoas inocentes
MPRJ realiza operação contra grupo investigado por milícia privada e ligação com família Avelino
Entre os alvos estão integrantes da família, policiais militares e um advogado
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Enterro de Emanoelle Farias, de 40 anos, e do filho Francisco, 9, aconteceu nesta quarta-feira; Eles estavam em bicicleta elétrica quando foram atingidos por um ônibus
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