Servidores fazem paralisação no Colégio Pedro II, em São Cristóvão - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Servidores fazem paralisação no Colégio Pedro II, em São Cristóvão Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 01/04/2026 09:53 | Atualizado 01/04/2026 14:07

Rio - Profissionais do Colégio Pedro II realizam uma paralisação nesta quarta-feira (1º). Com isso, as aulas foram suspensas na unidade de São Cristóvão, na Zona Norte. A decisão, divulgada pelo Sindicato dos Servidores do colégio (Sindscope), busca pressionar o governo federal a executar os acordos firmados na greve de 2024, que não foram cumpridos até o momento.

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Na unidade em questão, eles realizaram uma assembleia geral por volta das 9h, no Teatro Mário Lago, para discutir os próximos passos do movimento, incluindo a possibilidade de uma greve por tempo indeterminado.

Entre as reivindicações da mobilização estão a implementação do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para técnicos administrativos, a adoção de jornada de 30 horas para esses servidores e o fim do controle de frequência para docentes.

Em nota, o sindicato afirmou que o RSC é uma "conquista importante da greve [de 2024], mas que acabou em boa parte descaracterizada pelo governo, que não acatou a proposta elaborada pela comissão instalada no Ministério da Educação e encaminhada pela pasta à Casa Civil".

Também por meio de nota, o Colégio Pedro II esclareceu que a adesão à paralisação é uma decisão individual de cada servidor, e informou ainda que, embora os campi e a Reitoria estejam abertos, não é possível garantir a plena realização das atividades ao longo desta quarta-feira.

Em entrevista ao DIA, o coordenador geral do Sindscope, David Coelho, informou detalhes das cobranças dos servidores: "Hoje temos 67 professores recebendo menos que o piso nacional do magistério. Também reivindicamos mais assistentes de alunos porque existe um déficit disso. Além disso, tivemos um ato na porta da reitoria para cobrar a dedicação exclusiva e mais concursos para assistentes de alunos", afirmou.

David também esclareceu que, a princípio, a paralisação deve encerrar ainda nesta quarta.





*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo