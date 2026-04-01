Caminhão teve dianteira destruída após colisão com ônibus - Reprodução

Caminhão teve dianteira destruída após colisão com ônibus Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:45

Rio - Um ônibus e um caminhão colidiram na manhã desta terça-feira na Estrada da Posse, na altura do número 3000, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos feridos foi encaminhado para o Hospital Municipal Rocha Faria, enquanto os outros dois foram levados para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Duas vítimas estão em estado moderado e uma com ferimentos leves.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão bastante danificado após a colisão. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem identidade das vítimas.

