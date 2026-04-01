Operação do Gaeco mira policiais militares ligados à família Avelino - Arquivo/Divulgação

Operação do Gaeco mira policiais militares ligados à família AvelinoArquivo/Divulgação

Publicado 01/04/2026 12:26

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza uma operação, nesta quarta-feira (1º), para cumprir mandados de busca e apreensão contra 21 pessoas ligadas à família Avelino, investigada por diversos crimes, inclusive por homicídios. Entre os alvos da ação estão integrantes da família, cinco policiais militares e um advogado.

Estão sendo cumpridos mandados em 29 endereços ligados aos investigados, nos Estados do Rio, em Minas Gerais, Espírito Santo e Pará, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de cada local.

No Rio, os agentes atuam na capital e nos municípios de Paty do Alferes, Vassouras, Paraíba do Sul e Três Rios.

Segundo as investigações do Gaeco, há existência de conduta criminosa sistemática e reiterada por parte dos integrantes do clã, com forte influência em diversos municípios do Sul Fluminense e características de milícia privada. Isso inclui a prática de assassinatos já denunciados pelo Ministério Público, suspeitas de dezenas de outras execuções, múltiplas tentativas de homicídio, controle territorial, corrupção de agentes públicos, estrutura hierárquica com clara divisão de funções, obstrução sistemática da Justiça, entre outros.

"Com histórico de violência e poder que remonta à década de 1930, com quatro gerações documentadas praticando homicídios, as apurações mostram que a família e seus associados empregam uma série de mecanismos para escapar da persecução penal, incluindo intimidação de testemunhas, ameaças extensivas a familiares e eliminação de adversários. O objetivo é criar um clima de medo que resguarde a chamada 'lei do silêncio'", explicou o MPRJ.

Atento ao histórico de criminalidade, à intimidação de autoridades e às obstruções sistemáticas, o Gaeco do MPRJ passou a concentrar todas as investigações criminais contra o clã.

A ação desta quinta é realizada com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (SSINTE).

A família Avelino é um clã familiar do interior do Rio, com base histórica na cidade de Vassouras, investigado há décadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. O histórico do grupo é de violência e crimes graves, sendo conhecido por intimidação e assassinatos por motivos fúteis, com alegações de impunidade.