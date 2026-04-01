Menino Chico e o pai, Vinicius Cacofonias, compartilhavam o amor pelo Vasco - Reprodução

Menino Chico e o pai, Vinicius Cacofonias, compartilhavam o amor pelo VascoReprodução

Publicado 01/04/2026 10:47

Rio - O humorista Vinicius Cacofonias, pai do menino Francisco Farias Antunes, que morreu junto com a mãe ao ser atropelado por um ônibus , denunciou que criminosos estariam pedindo dinheiro para o velório do filho em grupos nas redes sociais. A cerimônia ocorreu na manhã desta quarta-feira (1º).

No Instagram, o homem relatou que estariam usando o nome da criança, conhecida como Chico, para pedir dinheiro e destacou que isso não veio da família.

“Tem gente em grupos pedindo dinheiro como se fosse para o velório do Chico. Não estamos pedindo dinheiro nenhum para o velório dele. Por favor, não deem dinheiro para nada relativo a ele para desconhecidos. Eu sempre falo direto aqui com vocês. É bizarro estar vivendo um momento desses e ainda ter que passar por esse tormento”, afirmou.

Francisco e mãe, Emanoelle Martins Guedes de Farias, de 40 anos, foram atingidos por um ônibus enquanto andavam de bicicleta elétrica, na tarde desta segunda-feira (30), próximo do cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, perto da Praça Saens Peña, área de grande circulação da Tijuca, na Zona Norte.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Vila Isabel receberam acionamento, mas já encontraram a mulher morta.

O menino chegou a ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital do Andaraí, contudo, chegou sem vida.

O enterro das vítimas aconteceu nesta quarta-feira (10), no Cemitério da Penitência, no Caju.