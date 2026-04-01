Caso de sarampo foi confirmado no Rio, nesta quarta-feira (1º) - Reprodução

Caso de sarampo foi confirmado no Rio, nesta quarta-feira (1º) Reprodução

Publicado 01/04/2026 11:15

Rio – A Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou um caso de sarampo no Rio nesta quarta-feira (1º), após quatro anos sem reincidência. A paciente é uma mulher de 22 anos que trabalha em hotel da Zona Sul e não possui registro de vacinação.



Após a confirmação, todas as medidas de investigação foram tomadas imediatamente na residência dela, em seu local de trabalho. Além disso, agentes de saúde estão fazendo uma varredura nas áreas próximas à sua casa para verificar possíveis novos casos.



De acordo com a pasta, este é o segundo caso registrado no Brasil em 2026, sendo o primeiro em uma criança paulista de 6 meses, que havia retornado de uma viagem a La Paz, na Bolívia. Diante do caso, 600 doses foram disponibilizadas no estado.



A secretaria garante, no entanto, que os casos não alteram o status do país, que segue “livre da circulação endêmica do sarampo”. Porém, a recomendação é que todas as pessoas que não receberam a dose ou têm dúvidas sobre sua imunização procurem uma unidade de saúde para se vacinar.



As vacinas da gripe e da Tríplice Viral, contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, estão disponível em todos os três super centros de vacinação e nas 243 salas da capital.

O sarampo é uma doença infecciosa altamente contagiosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. Ela ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Além disso, é capaz de ser transmitida para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes, 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo.