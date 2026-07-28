Suspeito foi conduzido à 106ª Delegacia PolicialReprodução / Google Street View
Agentes do Corpo de Bombeiros, acionados por volta das 21h10, encontraram o corpo da vítima, que apresentava ferimentos provocados por arma branca, já sem vida no local.
Equipes do 26º BPM (Petrópolis) localizaram o suspeito logo após o crime. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, em seguida, conduzido à 106ª Delegacia Policial.
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