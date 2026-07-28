Suspeito foi conduzido à 106ª Delegacia PolicialReprodução / Google Street View

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Alexia Gomes
Rio — Um homem foi preso, nesta segunda-feira (27), por suspeita de feminicídio contra a mulher de aproximadamente 25 anos, na Estrada do Bonfim, no bairro Corrêas, em Petrópolis.

Agentes do Corpo de Bombeiros, acionados por volta das 21h10, encontraram o corpo da vítima, que apresentava ferimentos provocados por arma branca, já sem vida no local.

Equipes do 26º BPM (Petrópolis) localizaram o suspeito logo após o crime. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico e, em seguida, conduzido à 106ª Delegacia Policial.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. O caso será enviado à Justiça.