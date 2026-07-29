Primeira edição reuniu mais de 100 mil pessoas em 2025 e é esperado o mesmo público neste ano - Divulgação / GRILLO

Primeira edição reuniu mais de 100 mil pessoas em 2025 e é esperado o mesmo público neste anoDivulgação / GRILLO

Publicado 29/07/2026 11:36





Os palcos ficarão em diferentes pontos da capital: Barra da Tijuca, Campo Grande, Copacabana, Irajá, Manguinhos, Parque Madureira, Parque Pavuna, Parque Piedade, Rocinha e Boulevard Olímpico. Rio - A segunda edição do Viradão Gospel, festival com 24 horas ininterruptas de celebração da música religiosa , acontece neste fim de semana, com início na sexta-feira (31), no Rio. O evento será realizado em 11 locais pela cidade e prevê mais de 100 mil participantes.Os palcos ficarão em diferentes pontos da capital: Barra da Tijuca, Campo Grande, Copacabana, Irajá, Manguinhos, Parque Madureira, Parque Pavuna, Parque Piedade, Rocinha e Boulevard Olímpico.

A abertura acontece na quadra da Acadêmicos da Rocinha, com a Vigília do Viradão, das 22h às 6h, com participação de Samuel Eleotério, Família Cavalcanty e Esther. O evento termina às 22h do sábado (1º), no Parque de Madureira, com o Palco Viradão Gospel Rio, que conta com a presença de Thalles Roberto, Samuel Messias, Sarando a Terra Ferida, Paulo Neto, Thainá Gonçalves, Marcus Salles, Wilian Nascimento e DJ Marcelo Araújo.



O Viradão conta ainda com outras atrações, entre elas: Alex Lúcio, Adriano Gospel Kids, Chega Mais Pra Cristo, DJ Marquinhos, Douglas di Lima, Julia Cristiano e Pamela. O evento é patrocinado pela Prefeitura do Rio, por meio da Riotur.

"Ver o Viradão Gospel ganhar espaço cativo no calendário oficial do Rio de Janeiro já em sua primeira edição só confirmou o sucesso do evento e nos deu mais gás para este ano. Vamos levar a cultura cristã não só através da música, mas também com cinema e até motivando o povo a cuidar da saúde. O Rio vai se tornar um grande palco de fé, união e celebração da vida nesse fim de semana", afirma o pastor Mateus Valente, coordenador do Viradão Gospel.

Confira a programação:

Sexta-feira, 31 de julho

Vigília do Viradão (Samuel Eleotério, Família Cavalcanty e Esther)

Endereço: Acadêmicos da Rocinha Rua Bertha Lutz, 80.

Horário: 22h - 6h

Sábado, 1º de agosto

Manhã com Deus (Família Cavalcanty)

Endereço: Monte Escada de Jacó, Irajá

Horário: 6h - 8h

Flash Mob (Companhia de Dança Ministerial)

Endereço: Boulevard Olímpico, no Centro

Horário: 8h - 10h

Ponto Cine Guadalupe (Exibição do filme Davi - Nasce um Rei)

Endereço: Estrada do Camboatá, 2300, Guadalupe

Horário: 10h - 12:30

Apresentação ao ar livre (Alex Lúcio)

Endereço: Rua Coronel Agostinho, no Calçadão de Campo Grande

Horário: 11h - 14h

Base Festival (Douglas Di Lima, Base Music e DJ Bruninho)

Endereço: Praça do O, Avenida Lúcio Costa - próximo ao Posto 3 e à Praia do Pepê

Horário: 14h - 20h

Viradão da Família (Pamela, Adriano Gospel Kids e Sarando a Terra Ferida)

Endereço: R. Mal. Guilherme, 9 - Pavuna

Horário: 15h - 18h

Marcha para Jesus em Manguinhos (Paulo Neto, Chega Mais Pra Cristo e Família Cavalcanty)

Endereço: Rua Leopoldo Bulhões - em frente a estação de Manguinhos

Horário: 15h - 21h

Aulão Funcional (Pablo Funcional)

Endereço: Parque Piedade - R. Manoel Vitorino, 625, Piedade

Horário: 16h - 18h

Adoração Pública (Julia Cristiano)

Endereço: Calçadão de Copacabana, próximo ao Copacabana Palace

Horário: 17h - 19h

Palco Viradão Gospel Rio (Thalles Roberto, Samuel Messias, Sarando a Terra Ferida, Paulo Neto, Thainá Gonçalves, Marcus Salles, Wilian Nascimento e DJ Marcelo Araújo)

Endereço: Parque de Madureira - R. Soares Caldeira, 115

Horário: 15h - 22h