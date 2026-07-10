Ás margens da BR 465 - Divulgação/Evento

Ás margens da BR 465Divulgação/Evento

Publicado 10/07/2026 12:41

Seropedica - A cidade de Seropédica receberá, no dia 25 de julho, a partir das 16h, o Aviva Seropédica, um dos maiores encontros de fé e adoração da região. O evento será realizado na Área da Expo, às margens da BR-465, reunindo milhares de fiéis para uma programação voltada ao louvor, à ministração da Palavra e à comunhão entre igrejas.

A programação contará com apresentações de destacados nomes da música gospel nacional, entre eles Samuel Messias, Samuel Eleotério, Jozyanne, Vitória Souza, Ronaldo Santos, Willian Nascimento, o Ministério Sarando a Terra Ferida e a Família Cavalcanty.

Com expectativa de grande público, o encontro busca fortalecer a fé dos participantes e promover uma tarde de celebração, esperança e transformação espiritual. A organização convida famílias, amigos e membros de igrejas de toda a região para participarem do evento, que promete marcar o calendário religioso de Seropédica.

O Aviva Seropédica será realizado na Área da Expo – BR-465, com início às 16h e entrada gratuita.