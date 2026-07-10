Ás margens da BR 465Divulgação/Evento
Aviva Seropédica reúne grandes nomes da música gospel em julho
Evento gratuito acontece no dia 25 de julho, na Área da Expo, às margens da BR-465, com shows, momentos de louvor, pregação e comunhão cristã
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MPF cobra na Justiça cumprimento de acordo sobre Cetas de Seropédica
Órgão aponta descumprimento de obrigações pelo Inea e pelo Estado do Rio, denuncia sobrecarga na unidade e pede medidas urgentes para garantir atendimento aos animais silvestres
Semana Rural 2026 transforma UFRRJ em vitrine de ciência, cultura e integração comunitária
Maior feira de extensão do estado do Rio de Janeiro reúne milhares de estudantes, escolas e representantes do poder público em Seropédica até domingo (31)
Rio+Saneamento promove experiências interativas e ações ambientais durante a Semana Rural 2026
Concessionária leva educação ambiental, atendimento itinerante, coleta de óleo usado e recebimento de currículos ao campus da UFRRJ, em Seropédica
Polícia Civil e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões em Seropédica
A droga oriunda de São Paulo tinha como destino abastecer o complexo da Penha, no Rio
Concurso público para Câmara Municipal de Seropédica
Com vagas abertas para o ensino médio e superior, com salários de até R$ 4.200
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