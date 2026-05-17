Chegada do suspeito à delegaciaDivulgação/Reprodução Rede Social

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Seropédica - Dois suspeitos foram presos em operação das polícias Civil e Rodoviária Federal, na rodovia Rio-Santos, na altura do município de Seropédica, nessa sexta-feira (15). Com eles foram apreendidos aparelhos de celular e e uma carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões. Segundo investigações os homens detidos fazem parte de uma quadrilha interestadual de uma facção criminosa que atua no Estado.
A carga com cerca de 50 quilos da droga, saiu de São Paulo com destino final ao Complexo da Penha, no Rio. Os celulares dos presos também foram apreendidos e periciados, segundo a Polícia Civil, para auxiliar nas investigações que visam localizar outros envolvidos no esquema de tráfico de drogas interestadual. 
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