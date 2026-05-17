Chegada do suspeito à delegaciaDivulgação/Reprodução Rede Social
Polícia Civil e PRF apreendem carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões em Seropédica
A droga oriunda de São Paulo tinha como destino abastecer o complexo da Penha, no Rio
Concurso público para Câmara Municipal de Seropédica
Com vagas abertas para o ensino médio e superior, com salários de até R$ 4.200
OAB-RJ e prefeitura de Seropédica discutem regulamentação do projeto de assistência jurídica gratuita no município
Advocacia Dativa visa garantir atendimento jurídico à população vulnerável e fortalecer o trabalho de advogados locais
Espetáculo "Crepúsculo das Máscaras" promove diálogo de combate ao preconceito
Na Associação Cultural Casarão, em Seropédica, nesta terça-feira, com entrada gratuita
Câmara municipal de Seropédica devolve R$ 4,3 milhões para prefeitura
Depois de reduzir gastos
Rio+Saneamento promove atendimentos itinerantes em cidades da Região Metropolitana
Neste mês em Paracambi e Seropédica, oferecendo serviços como regularização de débitos e solicitação de ligação de água. Em Itaguaí a programação desta quinta-feira (18) foi cancelada
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