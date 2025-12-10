Rio+Perto de Você nas cidades metropolitanasDivulgação
Rio+Saneamento promove atendimentos itinerantes em cidades da Região Metropolitana
Neste mês em Itaguaí, Paracambi e Seropédica, oferecendo serviços como regularização de débitos e solicitação de ligação de água
UFF realiza 5ª Corrida e Caminhada Contra a Violência à Mulher
Que reuniu nesse final de semana mil participantes, em Seropédica, em clima de solidariedade
MP-RJ dá parecer favorável a não construção de complexo penitenciário em Seropédica
O município é contra o empreendimento estadual
Câmara ouve procurador geral do município de Seropédica
Dr. Luiz Fernando Alves Evangelista, que esclarece s dúvidas que cercam a construção do hospital municipal desde 2023
Seropédica recebe lâmpadas de Led do projeto Receita Cidadã
Da Alfândega no Porto de Itaguaí
Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a bairros de Seropédica
Neste mês de outubro. São Miguel e Santa Sofia receberão serviços como regularização de débitos e solicitação de ligação de água
Câmara de Seropédica faz audiência pública para ouvir moradores sobre a construção de um presídio estadual no município
O assunto que assola a cidade, contou com a participação de autoridades, políticos, moradores e representantes de entidades que são contra a construção do complexo prisional na região
