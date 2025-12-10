Rio+Perto de Você nas cidades metropolitanas - Divulgação

Rio+Perto de Você nas cidades metropolitanasDivulgação

Publicado 10/12/2025 16:55 | Atualizado 10/12/2025 16:56

Itaguaí A Rio+Saneamento realiza, ao longo do mês de dezembro, novas edições do programa Rio+Perto de Você, iniciativa que leva os principais serviços da concessionária diretamente à população. Na Região Metropolitana, os atendimentos itinerantes ocorrerão em Paracambi, Itaguaí e Seropédica, com o objetivo de oferecer um atendimento mais ágil, prático e próximo aos clientes.

Em Paracambi, a ação acontecerá em três datas, a partir desta sexta-feira, 12, na Praça do Miro, na Rua Projetada 2, no bairro Lages. Na próxima semana, 16 de dezembro, o atendimento será realizado na Praça Cara Nova, no Centro e na segunda-feira, 22 de dezembro, os moradores de Guarajuba poderão ser atendidos na Praça do bairro, localizada na Rua Alvorada, s/n. Em todos os locais, o horário de atendimento será das 9h às 16h.

Em Itaguaí, o programa estará presente na quinta-feira, 18 de dezembro, também das 9h às 16h, na Rua Anísio Carlos Quima, 233, no bairro Chaperó.

Já em Seropédica, os atendimentos itinerantes ocorrerão em duas datas. Na sexta-feira, 12 de dezembro, a equipe atenderá na Rua Honorato da Silva, 345, no bairro Jardins, enquanto na sexta-feira, 19 de dezembro, o atendimento será realizado na Rua Arlete Rodrigues, 180, no Jardim Maracanã, sempre das 9h às 16h.

Durante as ações, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária. Em Paracambi, os moradores também poderão tirar dúvidas sobre as recentes ações realizadas pela empresa na operação do sistema de coleta e tratamento de esgoto.

Segundo Marcelo Luvisotto, a proximidade gerada por iniciativas como essa fortalece a relação com os clientes. “Esses encontros nos bairros fortalecem a transparência do nosso trabalho e nos ajudam a entender, de perto, o que cada região precisa. Quando a população tem espaço para conversar diretamente com nossa equipe, conseguimos construir soluções mais adequadas e melhorar continuamente a prestação dos nossos serviços”, afirmou. Confira a baixo a programação completa.

Paracambi

Dia 12 (sexta-feira) – Praça do Miro – Rua Projetada 2 – Lages

Dia 16 (terça-feira) – Praça Cara Nova – Centro

Dia 22 (segunda-feira) – Praça Guarajuba – Rua Alvorada, s/n – Guarajuba

Horário: 9h às 16h

Itaguaí

Dia 18 (quinta-feira) – Rua Anísio Carlos Quima, 233 – Chaperó

Horário: 9h às 16h

Seropédica

Dia 12 (sexta-feira) – Rua Honorato da Silva, 345 – Jardins

Dia 19 (sexta-feira) – Rua Arlete Rodrigues, 180 – Jardim Maracanã

Horário: 9h às 16h.