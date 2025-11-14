Panorâmica do município de Seropédica Divulgação/Prefeitura de Seropédica
-Inicialmente, o objetivo principal é o esclarecimento ao Povo de Seropédica sobre o processo judicial de autoria da Procuradoria Geral do Município de Seropédica, que objetiva suspender cautelarmente a construção do complexo prisional estadual no território do Município de Seropédica, que ora se encontra com manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro à concessão da liminar formulada pela PGM de Seropédica”, comentou o procurador.
Na liminar, um trecho do despacho é destacado pelo Ministério Público com ênfase ao pedido do munícipio, concordando com tais fatos apresentados:
"Concordando com os fundamentos do Município de Seropédica quanto ao pleito liminar, o Ministério Público acentuou, resumidamente, a patente violação ao princípio da publicidade e da transparência dos atos e processos do poder público pelo Estado do Rio de Janeiro, bem como considerou demonstrado pelos fartos documentos técnicos juntados aos autos pela PGM de Seropédica (Estudos de Impacto produzidos pelas Secretarias Municipais e Nota Técnica de autoria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), que a construção do complexo prisional estadual no território municipal apresenta riscos incalculáveis e impactos negativos ao meio ambiente, à ordem pública, à ordem urbanística e ao patrimônio público e social do Município de Seropédica, que foi “alijado” de todo o processo, perfazendo, assim, todos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada pelo Ente Municipal".
O representante da PGM de Seropédica destacou a importância do Ministério Público entender a Ação movida pelo executivo municipal, que visa transparência por parte do Governo do Estado.
Vale ressaltar que, no dia 08 de outubro a Câmara Municipal de Seropédica realizou uma audiência pública no plenário Ézio Cabral com a presença de 198 participantes entre população, entidades públicas e privadas e prefeitura, onde juntos discutiram o assunto em destaque na cidade. Sob o comando do presidente da Casa, vereador Bruno do Depósito (PRD), deu início a Ação Civil Pública movida no MP.
Usando as redes sociais, o prefeito de Seropédica, Professor Lucas (PP) se manifestou, na tarde de ontem, sobre a decisão.
"Seguimos trabalhando muito, trabalhando de verdade e sem estardalhaços. Trabalhando da forma correta ( sem preocupações de jogar para a plateia). Acredito que esse é o caminho que vai de fato trazer conquistas importantes como essa notícia que acabo de receber e faço questão de compartilhar com vocês . A Prefeitura Municipal de Seropédica, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM Seropédica), obteve manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para a imediata suspensão da construção do presídio estadual no Município de Seropédica . Em sua douta manifestação, o MPRJ destacou a falta de publicidade dos atos administrativos relacionados ao projeto de construção do complexo prisional, inviabilizando a necessária participação social, além de ressaltar possíveis violações ao Plano Diretor Participativo de Seropédica e a legislação ambiental, concluindo de forma favorável à concessão da liminar requerida pela PGM de Seropédica, autora da Ação Civil Pública".
