Os bairros São Miguel e Santa Sofia serão atendidos com o programa Rio+Perto
Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 9h às 16h
Local: Rua Isabel Gerci — São Miguel — Seropédica
Data: 30 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 9h às 16h
Local: Rua do Cemitério — Santa Sofia — Seropédica.
Rio+Saneamento leva atendimento itinerante a bairros de Seropédica
Neste mês de outubro. São Miguel e Santa Sofia receberão serviços como regularização de débitos e solicitação de ligação de água
Câmara de Seropédica faz audiência pública para ouvir moradores sobre a construção de um presídio estadual no município
O assunto que assola a cidade, contou com a participação de autoridades, políticos, moradores e representantes de entidades que são contra a construção do complexo prisional na região
Espetáculo "Outras Mulheres" chega à Seropédica
A peça conta com elenco totalmente formado por mulheres
Polícia Civil captura autor do homicídio de entregador durante um forró em Seropédica
A vítima foi esfaqueada até a morte por ciúmes segundo a polícia
CICLUS RIO abre 20 vagas de emprego em diversas áreas no centro de tratamento de resíduos do rio, em Seropédica
Empresa oferece oportunidades efetivas e temporárias, além de postos exclusivos para PCDs, em setores como Operação, QSMS, Pesagens e Implantação
Seropédica sedia competições dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro neste fim de semana
Baixada Fluminense, Zonas Norte e Oeste do Rio vão sediar competições de taekwondo, judô, vôlei e futsal
