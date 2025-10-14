Os bairros São Miguel e Santa Sofia serão atendidos com o programa Rio+Perto - Divulgação/

Publicado 14/10/2025 17:28 | Atualizado 14/10/2025 17:28

Seropédica - Nesta quarta-feira (15), a Rio+Saneamento levará as ações do programa Rio+Perto de Você, com atendimento itinerante aos bairros São Miguel e Santa Sofia, em Seropédica. A iniciativa oferece os principais serviços da concessionária à população, de maneira prática e eficiente.

A primeira edição do mês será realizada na praça de São Miguel, localizada na Rua Isabel Gerci, das 9h às 16h. A segunda ação acontecerá na quinta-feira, 30 de outubro, na Praça Santa Sofia, localizada na Rua do Cemitério, também das 9h às 16h.

Durante os atendimentos, a população poderá esclarecer dúvidas sobre a Tarifa Social, renegociar débitos, atualizar dados cadastrais, solicitar ligação ou religação de água, obter informações sobre abastecimento, regularizar pendências e conhecer os canais oficiais de atendimento da concessionária.

Segundo Marcelo Luvisotto, superintendente regional da Rio+Saneamento, a ação fortalece a relação da empresa com a população:

-O atendimento itinerante nos permite estar ainda mais próximos da população, levando soluções e serviços diretamente aos bairros. Essa iniciativa não só facilita o acesso dos clientes e resolve demandas com agilidade, mas também proporciona mais qualidade de vida para todos - disse.

Programação

Bairro São Miguel

Data: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Rua Isabel Gerci — São Miguel — Seropédica

Bairro Santa Sofia

Data: 30 de outubro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 9h às 16h

Local: Rua do Cemitério — Santa Sofia — Seropédica.